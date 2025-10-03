Catar celebra el "acuerdo" de Hamas con el plan de Trump para Gaza

Catar celebró el sábado una declaración de Hamas en la que se aprueba el plan para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump y afirmó que está trabajando junto con otros mediadores para reanudar las conversaciones sobre la implementación de un alto el fuego.

"El Estado de Catar celebra el anuncio de Hamas de su acuerdo con el plan del presidente Trump", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores catarí, Majed al Ansari, quien también expresó su apoyo a las declaraciones de Trump que piden un alto el fuego inmediato.

Doha y el mediador Egipto habían comenzado a trabajar, en coordinación con Estados Unidos, para "continuar conversando sobre el plan y asegurar un camino hacia el fin de la guerra".

