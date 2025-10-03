Catar celebra el "acuerdo" de Hamas con el plan de Trump para Gaza
Catar celebró el sábado una declaración de Hamas en la que se aprueba el plan para Gaza del presiden
- 1 minuto de lectura'
Catar celebró el sábado una declaración de Hamas en la que se aprueba el plan para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump y afirmó que está trabajando junto con otros mediadores para reanudar las conversaciones sobre la implementación de un alto el fuego.
"El Estado de Catar celebra el anuncio de Hamas de su acuerdo con el plan del presidente Trump", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores catarí, Majed al Ansari, quien también expresó su apoyo a las declaraciones de Trump que piden un alto el fuego inmediato.
Doha y el mediador Egipto habían comenzado a trabajar, en coordinación con Estados Unidos, para "continuar conversando sobre el plan y asegurar un camino hacia el fin de la guerra".
bur-aya/jhb/liu/lpt/ad/db/dga
Otras noticias de Franja de Gaza
- 1
La mina de Guatemala de la que Espert dijo haber cobrado está señalada como parte de la estructura delictiva de Machado
- 2
Triple crimen: Pequeño J se negó a una extradición voluntaria y le dictaron la detención preventiva por nueve meses
- 3
Colapinto en Singapur: el error de conducción que lo relegó en la práctica y el respaldo de un nuevo hombre en Alpine
- 4
Quién es Jorge Abello, el exasesor de un diputado camporista que involucró a Milman en la causa por el atentado a Cristina