Catar confirma "acuerdo alcanzado" para primera fase de alto el fuego en Gaza
Catar, país mediador en las negociaciones entre Israel y el grupo palestino Hamás, confirmó el jueve
Catar, país mediador en las negociaciones entre Israel y el grupo palestino Hamás, confirmó el jueves un acuerdo para la primera fase del plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump para Gaza.
“Los mediadores anuncian que esta noche se alcanzó un acuerdo sobre todas las previsiones y mecanismos de implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza, que llevará al fin de la guerra, la liberación de los rehenes israelíes y los prisioneros palestinos, y el ingreso de ayuda. Los detalles serán anunciados posteriormente”, indicó en X Majed al Ansari, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores catarí.
