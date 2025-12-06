Catar dice que la tregua en Gaza es incompleta sin la "retirada total" de Israel

La tregua de casi dos meses en la Franja de Gaza no estará completa hasta la "retirada total" de Israel del territorio palestino, afirmó el sábado el primer ministro de Catar, mediador en el proceso.

"Estamos en un momento crítico (...) No puede completarse una tregua a menos que se produzca una retirada total de las fuerzas israelíes y se restablezca la estabilidad en Gaza", declaró el primer ministro catarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en el Doha Forum, una conferencia diplomática que se celebra anualmente en la capital de este estado del Golfo.

Catar, junto con Estados Unidos y Egipto, contribuyó a alcanzar la tregua en Gaza, que entró en vigor el 10 de octubre y ha puesto fin en gran medida a dos años de combates entre Israel y Hamás.

En una segunda fase del acuerdo, que aún no ha comenzado, Israel debe retirarse de sus posiciones en el territorio palestino. También está prevista la creación de una autoridad interina y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización (ISF).

Sin embargo, los países árabes y musulmanes han mostrado reticencias a participar en esta fuerza, que podría tener que combatir con milicianos palestinos.

El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, que también participó en el foro, afirmó que las conversaciones sobre la fuerza siguen en curso y que aún quedaban cuestiones por resolver en cuanto a su estructura de mando y a los países que aportarían efectivos.

Según el plan de 20 puntos presentado inicialmente por Estados Unidos, Hamás debe entregar sus armas, pero el grupo ha rechazado repetidamente.

Al Thani dijo que Catar y los demás garantes de la tregua, Turquía, Egipto y Estados Unidos, "están trabajando juntos para impulsar la siguiente fase" del acuerdo.

