Catar dice que sigue "esperando" la respuesta israelí sobre propuesta de tregua en Gaza

Catar declaró el martes que sigue esperando una respuesta de parte de Israel sobre una propuesta de alto el fuego en Gaza, presentada por los mediadores y aprobada por el movimiento islamista palestino Hamás.

"Seguimos esperando una respuesta y las declaraciones que escuchamos actualmente no nos dan confianza en que, si hubiera un compromiso, este fuera positivo", afirmó el portavoz del Ministerio catarí de Relaciones Exteriores, Majed Al Ansari, durante una rueda de prensa en Doha.

Hamás dijo la semana pasada que aceptó una nueva propuesta de tregua de los mediadores: Egipto, Catar y Estados Unidos.

Según fuentes palestinas, esta contempla la liberación escalonada de rehenes a lo largo de una tregua inicial de 60 días, a cambio de la liberación de presos palestinos en Israel.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo haber ordenado la semana pasada sostener conversaciones inmediatas para asegurar la liberación de los rehenes, al tiempo que insistió en los planes de una nueva ofensiva contra Ciudad de Gaza, la mayor urbe del territorio palestino.

"Corresponde a la parte israelí responder a la oferta que está sobre la mesa. Todo lo demás no es más que postura política", declaró Al Ansari, añadiendo que Catar no veía "ningún desenlace positivo" a la escalada en el terreno.