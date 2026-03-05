Catar evacúa a los residentes cercanos a la embajada de EEUU

Catar comenzó a evacuar a los residentes que viven cerca de la embajada de Estados Unidos en la capital Doha, informó este jueves el Ministerio del Interior ante las represalias de Irán en la guerra en Oriente Medio.

"Las autoridades pertinentes están evacuando a los residentes que viven en las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos como medida de precaución temporal", publicó el ministerio en la red social X.

La región afronta un conflicto en curso luego de que el sábado Estados Unidos e Israel lanzaran bombardeos conjuntos contra Irán que causaron la muerte, entre otros, del líder supremo de la república islámica, Alí Jamenei.