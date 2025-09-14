Catar llama a abandonar las políticas de "doble rasero" y a sancionar a Israel

El primer ministro de Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, instó el domingo a la comunidad internacional a "dejar de usar el doble rasero" y sancionar a Israel por sus "crímenes".

El primer ministro habló en una reunión preparatoria en vísperas de una cumbre de emergencia de líderes árabes e islámicos organizada por Catar después de que Israel llevara a cabo un ataque aéreo sin precedentes contra líderes de Hamas en Doha.

"Ha llegado el momento de que la comunidad internacional deje de usar doble rasero y sancione a Israel por todos los crímenes que ha cometido, e Israel debe saber que la guerra de exterminio en curso a la que está siendo sometido nuestro hermano, el pueblo palestino, cuyo objetivo es expulsarlos de su tierra, no funcionará", dijo el primer ministro.

Estas declaraciones se producen mientras el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, arrancó una visita a Israel, tras reiterar el apoyo inquebrantable de Washington a su aliado en su guerra contra Hamas, a pesar de que el presidente Donald Trump expresara su molestia por el ataque en Catar, que suscitó la condena internacional.

