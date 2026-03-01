Catar suspende todas las competiciones deportivas y deja en el aire la Finalissima

La Federación Catarí de Futbol (QFA) anunció este domingo la suspensión de todas las competiciones que organiza, como consecuencia del conflicto en Oriente Medio, sin precisar si la Finalissima entre Argentina y España se mantiene para la fecha prevista del 27 de marzo.

La QFA "anuncia el aplazamiento de todos sus torneos, competiciones y partidos, a partir de hoy y hasta nueva orden", anunció la federación en su cuenta X este domingo.

"Las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán oportunamente a través de los canales oficiales de la federación", añadió la QFA.

La instancia no hace mención particular a la Finalissima, que debe oponer el 27 de marzo en el Estadio de Lusail, cerca de Doha, a los vigentes campeones de la Copa América y de la Eurocopa, la Argentina de Lionel Messi y la España de Lamine Jamal.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) explicó por su parte que el sábado convocó "un gabinete de crisis para establecer medidas de apoyo a los profesionales de este deporte que trabajan y residen en los distintos países de Oriente Medio inmersos en el conflicto bélico iniciado en las últimas horas", pero sin más precisiones sobre la disputa o no de la Finalissima.

El anuncio de la QFA llega unas horas después de que la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) anunciase a su vez el aplazamiento de todos los partidos de las copas de Asia previstos el domingo y el lunes en Oriente Medio, incluida la Liga de Campeones, debido a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La tensión en Oriente Medio ha aumentado desde que el sábado Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque contra Irán, en el que resultó muerto el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jamenei, y la respuesta iraní con el lanzamiento de misiles en varios países de la zona.