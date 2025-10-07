Catar y Turquía envían representantes a negociaciones sobre Gaza en Egipto

El primer ministro de Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, asistirá el miércoles a las conversaciones de paz sobre Gaza que se están celebrando en la ciudad turística egipcia de Sharm el Sheij, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La "participación del jeque Mohammed en las reuniones (...) llega en una fase crítica de las conversaciones, reafirmando la determinación de los mediadores de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la catastrófica guerra en la Franja de Gaza", declaró el ministerio el martes en X.

Una delegación turca encabezada por el jefe de los servicios de inteligencia (MIT) Ibrahim Kalin también participará el miércoles en las negociaciones, según la agencia estatal Anadolu.

La agencia, que citó a fuentes de seguridad, afirmó que "el director del MIT mantuvo conversaciones bilaterales con responsables estadounidenses, egipcios, cataríes y de Hamás antes de las negociaciones".

Turquía mantiene desde hace tiempo estrechas relaciones con el movimiento islamista palestino, negándose a calificarlo de "terrorista" y acogiendo regularmente a los representantes de su rama política.

Una delegación estadounidense encabezada por Steve Witkoff también se unirá el miércoles a las conversaciones indirectas entre Israel y Hamás para lograr un alto el fuego tras dos años de guerra que ha dejado más de 65.000 muertos en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio palestino, gobernado por el movimiento islamista.

El conflicto fue desencadenado por el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en suelo israelí, en el que murieron 1219 personas, en su mayoría civiles, según un balance de AFP basado en datos oficiales.

De las 251 personas secuestradas ese día, 47 siguen secuestradas en Gaza, entre ellas 25 que estarían muertas, según el ejército israelí.

