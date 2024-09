Cate Blanchett y una intriga vaticana con Ralph Fiennes, protagonistas en San Sebastián

El Festival de cine de San Sebastián rendirá homenaje este sábado a la actriz australiana Cate Blanchett, en una segunda jornada con dos candidatas a la Concha de Oro en cartel: "Cónclave", con Ralph Fiennes, y la española "Soy Nevenka".

Blanchett recibirá por la tarde el Premio Donostia, el galardón honorífico que en esta edición recae también en el actor español Javier Bardem y en su compatriota y realizador Pedro Almodóvar, y que en el pasado recogieron leyendas como Gregory Peck, Vittorio Gassman, Bette Davis, Lauren Bacall y Meryl Streep, entre otros.

La intérprete de 55 años, alabada por el certamen como una de las "más relevantes de la cinematografía contemporánea", engrosa así una colección de reconocimientos que incluye dos Óscar, y cuatro Globos de Oro.

Blanchett es la protagonista del cartel principal del certamen que se celebra del 20 al 28 de septiembre en la ciudad vasca, en el norte de España.

El póster, en blanco y negro, muestra de perfil a la artista de "Blue Jasmine" de Woody Allen, "El aviador" de Martin Scorsese, "Carol" de Todd Haynes o la trilogía de "El Señor de los Anillos" de Peter Jackson.

- Fiennes y Tucci, aroma a Óscar -

En la carrera por el principal galardón de San Sebastián, la Concha de Oro, este sábado se proyectan "Cónclave", del director alemán Edward Berger, y "Soy Nevenka", de la española Icíar Bollaín.

Cómo eligen los cardenales católicos al nuevo Papa y qué ocurre en sus reuniones a puerta cerrada, es la premisa de "Cónclave", protagonizado por Fiennes, Stanley Tucci, y John Lithgow, un reparto de lujo que se perfila como material para los Óscar.

Basada en una novela de Robert Harris, este relato ficticio juega con las tensiones que se dan entre facciones en el Vaticano cuando está en juego el trono de San Pedro y está dirigida por Edward Berger, cuya "Sin novedad en el frente" (All Quiet on the Western Front), ya se alzó con cuatro premios de la Academia de Hollywood el año pasado.

Fiennes interpreta al cardenal Lawrence, encargado de organizar el llamado cónclave, en un film que ya se exhibió en el Festival de Toronto.

El actor británico de 61 años ha sido candidato en dos ocasiones al Óscar, sin llegarlo a ganar, y en esta ocasión aparece entre los diez principales contendientes en la web de predicciones Gold Derby.

- Una denuncia pionera -

La otra película que opta a la Concha de Oro presentada este sábado es "Soy Nevenka", de la cineasta española Icíar Bollaín.

La cinta cuenta la historia real de Nevenka Fernández, una concejala del Ayuntamiento de la ciudad de Ponferrada, en la región de Castilla y León, que en 2001 denunció por acoso sexual a Ismael Álvarez, por entonces todopoderoso alcalde.

Tras una breve relación, Álvarez la sometió a un implacable asedio hasta que Fernández decidió denunciarlo judicialmente, desafiando las advertencias de amigos y familia de que se expondría al escarnio público.

Fernández, interpretada por Mireia Oriol, logró en 2002 que Álvarez se convirtiera en el primer político español condenado por acoso sexual.

Volver a esta historia más de dos décadas después "nos permite no solamente entrar en el acoso que sufrió (Fernández), sino también plantearnos dónde estamos ahora", señaló en rueda de prensa Icíar Bollaín al explicar por qué se decidió a realizar este largometraje.

La intención es que el espectador "esté con ella" y la acompañe "en ese viaje hacia la dignidad", agregó Bollaín, que en 2021 ya compitió por la Concha de Oro con "Maixabel", una película que causó un gran impacto abordando el tema de las víctimas de la organización armada vasca ETA.

En la sección dedicada al cine latinoamericano, Horizontes Latinos, este sábado se mostrarán dos películas de directores argentinos: "Simón de la montaña", de Federico Luis, y "El jockey", de Luis Ortega.

Al-du/meb

AFP