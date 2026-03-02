Catherine O'Hara gana póstumamente por "The Studio" en Premios del Sindicato de Actores

Un mes después de su inesperada muerte, Catherine O’Hara ganó un premio póstumo en los 32.º Premios del Sindicato de Actores por su actuación en “The Studio”.

O’Hara ganó el domingo el premio a mejor actriz en una serie de comedia en los Premios Actor, anteriormente conocidos como los Premios del Sindicato de Actores de Cine. O’Hara murió a los 71 años el 30 de enero a causa de un coágulo de sangre en los pulmones. En el Shine Auditorium de Los Ángeles, el público se puso de pie para ovacionar a O’Hara después de que se anunciara que era la ganadora.

Seth Rogen, cocreador de “The Studio”, aceptó el premio en su nombre. Recordó a una colaboradora apasionada que, la noche previa a una escena, invariablemente enviaba un correo electrónico cortés con sugerencias de reescritura. Rogen manifestó que O’Hara “demostró que se puede ser un genio y se puede ser amable”.

“Si tienen personas en sus vidas que no conocen su trabajo", dijo Rogen, "muéstrenles a O’Hara bailando con Harry Belafonte en ‘Beetlejuice’, muéstrenles a O’Hara lastimándose la rodilla en ‘Best in Show’ y haciendo esa cosa increíble en la que anda rengueando, y díganle a la gente, mientras se ríe, que esa es Catherine O’Hara y que fuimos afortunados de poder vivir en un mundo en el que ella compartió con tanta generosidad su talento con nosotros”.

“The Studio” también ganó del premio de mejor serie de comedia y mejor actor en una serie de comedia para Rogen. En la serie, O’Hara interpretó a la ejecutiva cinematográfica Patty Leigh.