Catherine O'Hara, protagonista de "Mi pobre angelito" y "Beetlejuice", fallece a los 71 años

Por Danielle Broadway

LOS ÁNGELES, 30 ene (Reuters) - Catherine O'Hara, la actriz ganadora de un Emmy que interpretó a la excéntrica Moira Rose en "Schitt's Creek" y a una frenética madre en "Mi pobre Angelito", falleció a los 71 años, provocando una avalancha de homenajes liderados por Macaulay Culkin y el primer ministro canadiense Mark Carney.

Un representante de la oficina de su representante Marc Gurvitz confirmó la muerte de O'Hara, que ganó el Emmy 2020 a mejor actriz de comedia, lo que contribuyó a impulsar "Schitt's Creek" al dominio de la temporada de premios televisivos en los Globos de Oro 2021.

La BBC, citando un comunicado de la agencia Creative Artists Agency, informó que falleció el viernes en su casa de Los Ángeles tras una breve enfermedad.

O'Hara interpretó Delia Deetz en "Beetlejuice" y a Catalina McCallister, madre del personaje de Macaulay Culkin, en "Mi pobre Angelito". El actor le rindió homenaje en la red social Instagram.

"Mamá. Pensaba que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Nos vemos pronto", escribió Culkin junto a unas imágenes de ambos.

Carney escribió en X: "Me uno a los canadienses y a los fans de todo el mundo en el duelo por la pérdida de Catherine O'Hara".

Su predecesor, el ex primer ministro Justin Trudeau, la calificó en X como "un icono canadiense muy querido, con un talento extraordinario para la comedia y el corazón".

En una publicación que incluía una foto de los dos juntos, añadió: "Hizo reír a personas de todas las generaciones".

O'Hara nació el 4 de marzo de 1954 y creció en Toronto como la sexta de siete hermanos. Comenzó su carrera como actriz en 1974 como miembro del elenco de la compañía de teatro improvisado "The Second City" en Toronto.

Dos años más tarde, la compañía creó el programa de televisión de sketches cómicos "SCTV", en el que a menudo aparecía O'Hara.

Prestó su voz para numerosos proyectos de animación, dando vida entre ellos a Sally en "The Nightmare Before Christmas", Pinktail en «The Wild Robot», Brook Ripple en "Elemental" y múltiples personajes en "Frankenweenie", incluida la señora Frankenstein.

Más recientemente, O'Hara se unió al reparto de la serie satírica de Seth Rogen sobre Hollywood «The Studio», ambientada en 2025, en el papel de Patty Leigh, la directora despedida de un estudio cinematográfico de Hollywood.

También se adentró en algunos papeles dramáticos, como el de la película «Hope» de 1997.

A O'Hara le sobreviven su marido, Bo Welch, a quien conoció en 1987 en el rodaje de «Beetlejuice», y sus dos hijos.

(Editado en español por Natalia Ramos y Javier Leira)