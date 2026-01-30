Catherine O'Hara, protagonista de "Mi pobre angelito" y "Schitt's Creek", fallece a los 71 años

30 ene (Reuters) - Catherine O'Hara, la actriz ganadora de un Emmy que interpretó a la excéntrica Moira Rose en "Schitt's Creek" y alcanzó fama mundial, ha fallecido a los 71 años, dijo un representante de la oficina de su manager Marc Gurvitz.

Entre otros papeles, O'Hara también interpretó a Kate McCallister, la madre del personaje de Macaulay Culkin en la película "Mi pobre angelito" y a Delia Deetz en la película "Beetlejuice".

La BBC, citando un comunicado de la agencia Creative Artists Agency, informó de que falleció el viernes en su casa de Los Ángeles tras una breve enfermedad.

La interpretación de O'Hara del personaje de Rose en "Schitt's Creek" le valió el Emmy 2020 a la mejor actriz de comedia y contribuyó a que la serie dominara la temporada de premios en los Globos de Oro 2021.

