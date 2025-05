Católicos de todo el mundo expresan sus esperanzas para el nuevo papa

Entre los aproximadamente 1.400 millones de católicos en todo el mundo, muchos esperan con ansias el próximo cónclave del Vaticano en el que los miembros del Colegio de Cardenales elegirán a un sucesor para el papa Francisco. En una universidad en Estados Unidos, un municipio negro en Sudáfrica y otros lugares lejanos, The Associated Press les preguntó a nueve de ellos qué esperan ver de un nuevo papa.

___ Nadia Makuc, 20 años, estudiante de tercer año en la Universidad de Princeton en Nueva Jersey

Makuc asiste a misa diariamente en la capilla del campus. En un servicio reciente, se unió a otros jóvenes católicos en una oración por los cardenales que votarán en el cónclave.

"Espero que tengamos un líder que realmente pueda compartir el mensaje cristiano de misericordia y perdón, así como de alegría y esperanza", expresó después del servicio, donde se exhibía una foto de Francisco. "Eso es algo en lo que el papa Francisco fue realmente bueno: difundir la alegría y la esperanza encontradas en la resurrección de Cristo".

También espera que el próximo papa luche por la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

El nuevo papa debería ser "alguien que realmente pueda ser un testigo de la cultura de la vida", dijo Makuc, copresidenta del Instituto Aquinas, el ministerio católico del campus universitario.

"Como joven estadounidense, hay un verdadero deseo de orientación... Miramos el sistema político de Estados Unidos y ninguno de los partidos se siente como un hogar para los católicos", comentó. "A medida que enfrentamos tal división política, un papa que pueda traer paz y unidad es lo más importante".

—Por Luis Andres Henao en Princeton.

___

Mercyline Bunoro, 64 años, madre de siete en Nairobi, Kenia

Bunoro ha sido católica desde su nacimiento. Espera que el próximo papa continúe abrazando a todos, independientemente de su origen y orientación sexual.

Grupos de derechos humanos en Kenia han expresado preocupaciones sobre la discriminación contra las personas LGBTQ+. Pero Bunoro dice que "ser gay es deseo de Dios" y no deberían ser rechazados por la Iglesia.

La madre de siete vive en un barrio marginal de Nairobi, ganándose la vida con trabajos ocasionales como lavar ropa y limpiar.

Bunoro dice que deberían nombrarse más cardenales de África para que el continente tenga más voz en las decisiones de liderazgo del Vaticano.

—Por Brian Inganga en Nairobi.

___ Christoph Rudinger, 49 años, educador de Linz, Austria

Rudinger, quien enseña en la universidad de educación de la Diócesis de Linz en Austria, estaba en Berlín para preparar un viaje de campo para sus estudiantes.

Sentado fuera de la Catedral de Santa Eduvigis en el centro histórico de Berlín, Rudinger indicó que su principal esperanza para el próximo papa es que tenga una mente abierta.

"Espero que el papa tenga los brazos abiertos, que tenga las manos abiertas para las preocupaciones de las personas que se le acercan, independientemente de si son católicos o no", manifestó.

Espera que el próximo papa aborde temas difíciles, como el papel de las mujeres en la Iglesia y si pueden convertirse en sacerdotes.

Para muchos católicos austriacos, expresó, es importante que el papa escuche sus preocupaciones sobre la escasez de sacerdotes en su región y la posible abolición del celibato como requisito para la ordenación.

—Por Kirsten Grieshaber en Berlín.

___ Beatrice Rakoma, 64 años, pensionista en Johannesburgo, Sudáfrica

Rakoma vive en Alexandra, un municipio mayoritariamente negro en Johannesburgo, y es presidenta de la Liga de Mujeres Católicas de Alexandra. Habló con la AP en un servicio conmemorativo para el papa Francisco en una iglesia católica en Soweto la semana pasada, cuando llevaba un vestido adornado con su imagen.

Aseguró que celebraría si el nuevo papa es el primero de África subsahariana. Pero más importante, afirmó, es que continúe con el mensaje del papa Francisco de fomentar la unidad entre los pueblos del mundo.

"No se trata de color, raza o género", expresó Rakoma. "Cualquiera que sea el papa que sea elegido, tiene que ser por la gloria de Dios, no por ser de cualquier origen cultural, racial o de género del que provengas".

"El nuevo papa debe tomar el relevo del papa Francisco, liderar el camino y seguir sus pasos".

—Por Alfonso Nqunjana en Johannesburgo.

___ Carlo Caniglia, 60 años, funcionario público de Mantova, Italia

Caniglia sostuvo que no asiste frecuentemente a la iglesia en su ciudad natal de Mantova, pero va para bautizos, bodas o funerales, además de los servicios de Pascua y Navidad.

"Si la Iglesia Católica quiere sobrevivir en este mundo que cambia rápidamente, necesita cambiar y el papa debe liderar ese camino", declaró Caniglia, agregando que el nuevo papa debe abordar temas como la igualdad de género en la Iglesia y la discriminación contra gays y lesbianas.

"El papa Francisco hizo un buen trabajo respecto a esos temas y quiero que el próximo papa continúe de esa manera", comentó Caniglia, quien habló con la AP mientras visitaba Berlín con su esposa. Piensa que sería bueno si el próximo papa no viniera de Europa, sino quizás de Asia o África.

"Se que muchos católicos tendrían un problema con un papa negro, pero no creo que sea un problema en absoluto", indicó.

—Por Kirsten Grieshaber en Berlín

___ Marlen Onal, 58 años, voluntaria de la iglesia de Quezon, Filipinas

En la nación católica más grande de Asia, durante mucho tiempo plagada de pobreza e inequidad, Onal anhela un sucesor de Francisco que, como él, se acerque a los márgenes de la sociedad.

El abrazo de Francisco a los pobres, enfermos y desatendidos volvió a centrar la atención mundial en su difícil situación y motivó a muchos clérigos a aventurarse más allá de los confines de la Iglesia y emular su ejemplo, dijo Onal.

"Espero que el sucesor sea como él o alguien que pueda hacer aún más", expresó Onal. "El próximo papa debería ser verdaderamente pro-pobre, con mente abierta a todos los problemas del mundo como la pobreza y el tema LGBTQ".

Onal sirve como líder voluntaria para una iglesia en la región de Manila dirigida por un sacerdote localmente prominente y activista de derechos humanos, el Rev. Robert Reyes. Onal y otros voluntarios han ayudado a Reyes a realizar misas callejeras y sesiones de lectura de la Biblia en barrios marginales.

—Por Jim Gomez en Manila

___ Bernard Anka, 65 años, tendero y católico maronita en Líbano

Anka dice que le preocupa que los cristianos en todo el mundo se estén alejando de la Iglesia y espera que el nuevo papa se esfuerce por traerlos de vuelta al redil.

El dueño de una tienda de comestibles en Beirut, Anka se preocupa de que muchos jóvenes en Líbano y en otros lugares se estén alejando de la Iglesia a medida que los celulares les abren un mundo más amplio.

"La Iglesia es muy débil frente a lo que estamos viviendo", sostuvo.

Los cristianos constituyen un tercio de la población de seis millones de Líbano, el mayor porcentaje de cristianos en el Oriente Medio. El país está saliendo de la guerra de 14 meses entre Israel y Hezbollah que dejó más de 4.000 muertos.

"El trabajo del nuevo papa debería ser devolver la felicidad, la confianza y la paz interna", manifestó Anka. "Los cristianos solían ir y enfrentar la vida sin miedo".

—Por Bassem Mroue en Beirut

