católicos del mundo lloran la muerte del "humilde" papa francisco

Por Angelo Amante

CIUDAD DEL VATICANO, 21 abr (Reuters) - Los 1.400 millones de miembros de la comunidad católica mundial expresaron su pesar el lunes por la muerte del papa Francisco, y muchos lo elogiaron como un hombre humilde que defendió a los marginados.

En el Vaticano, los turistas y peregrinos de Semana Santa estaban aturdidos por el fallecimiento del pontífice, la mañana después de que viajó en su papamóvil descubierto entre multitudes que vitoreaban "¡Viva el Papa!" en el día más sagrado de la cristiandad.

"Ayer apareció en público, parecía sano. Me quedé muy sorprendido, y triste, por supuesto", dijo el padre Bachai, un sacerdote jubilado de Estados Unidos.

"Que descanse en paz. Lo ha hecho bien en el mundo", añadió Sue Rak, de visita desde Ghana con su marido.

En la Argentina natal de Francisco, donde una vez fue arzobispo de la ciudad, la gente se despertó con la noticia.

"A mí me duele una locura, me duele mucho porque me acuerdo más que nada las palabras de él a favor de los bisexuales y homosexuales y literalmente a mí me duele", dijo Nicolás Córdoba, un residente de Buenos Aires, destacando su postura con las personas LGBT.

Algunos fieles recordaron la compasión de Francisco hacia las personas atrapadas en zonas de guerra.

"El papa se preocupó de verdad por nuestro país, el Congo, con las repetidas guerras que estamos sufriendo", dijo Faida Nabintu en una iglesia de la ciudad de Bukavu, en la República Democrática del Congo, en manos de los rebeldes.

En el Santo Sepulcro de Jerusalén, David Sieben, de 25 años, que recientemente completó una peregrinación de nueve meses desde Alemania, dijo que esperaba que el sucesor de Francisco persistiera en su empeño por fomentar el entendimiento entre las diferentes ramas del cristianismo.

"Rezo para que el próximo papa pueda continuar los pasos de nuestro amado Francisco y llevar adelante una unidad entre ortodoxos y católicos", dijo Sieben.

"SIEMPRE SE PREOCUPA"

Ho, católico en Seúl, agradeció las oraciones de Francisco por Corea del Sur tras el desastre del ferry Sewol, en el que murieron 304 personas en 2014. "Cuando el mundo se enfrenta a desafíos complejos, el Papa siempre se preocupa por eso, y siempre siento la más profunda gratitud en mi corazón por él", dijo.

Beata Wolska, pensionista en Polonia, dijo que admiraba la humildad de Francisco y su decisión de ser enterrado en un sencillo ataúd de madera en una basílica de Roma en lugar de en el Vaticano.

"La santidad tiene que ver con la forma en que uno vive, no con lo que uno piensa de sí mismo", dijo Wolska.

Rosane Ribeiro, de Río de Janeiro, describió a Francisco como único y extraordinario. "Como sacerdote, se levantaba todos los días para rezar por el mundo", dijo. "Era simplemente un 10, y murió en un momento maravilloso y hermoso (Pascua), digno de él".

A mediodía en Roma, las campanas doblaron en la Basílica de San Pedro y un silencio descendió sobre la multitud.

"Lo hemos visto aquí, acaba de pasar en auto", dijo Letizia Bartocci, que trabaja en una joyería cerca de la plaza. "Ha sido una noticia impactante esta mañana". (Reporte de Angelo Amante; Editado en Español por Ricardo Figueroa)