Catorce militares congoleños mueren en emboscada de rebeldes de las Fuerzas Democráticas Aliadas en RDC

Catorce militares congoleños murieron la semana pasada en una emboscada de los rebeldes de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), informaron el martes fuentes militares y policiales.

El este de RDC sufre desde hace 30 años un espiral de violencia, con la presencia de una multitud de grupos armados y milicias en la región.

Las ADF, un grupo armado formado por antiguos rebeldes ugandeses que juró lealtad al Estado Islámico, cometen masacres y saqueos de forma reiterada en las provincias orientales de Kivu del Norte y de Ituri.

En la noche del 6 al 7 de enero, los rebeldes de las ADF "tendieron una emboscada" a militares de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) cerca de la aldea de Banju Banju, situada en la provincia de Ituri (noreste), indicó a AFP el coronel Matadi Muyapandi, administrador policial local.

"Perdimos 14 efectivos de las FARDC", precisó, añadiendo que se necesitaron varios días para recuperar y enterrar los cuerpos.

Cinco civiles también murieron en el ataque en Banju Banju, según Vincent Telemboli, representante de la sociedad civil local.

"Los cuerpos de los civiles aún no fueron recuperados. Todavía se encuentran en la selva, donde los rebeldes siguen presentes", indicó.