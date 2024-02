Por Nidal al-Mughrabi y Dan Williams

El cairo/jerusalén, 19 feb (reuters) - catorce pacientes fueron evacuados de un hospital de gaza asaltado por tropas israelíes, informó el lunes el ministerio de sanidad de gaza, mientras israel niega que sus operaciones militares hayan impedido el funcionamiento del hospital.

Las dos partes ofrecieron versiones contradictorias sobre la situación en el hospital Nasser de Jan Yunis, el segundo más grande de Gaza, e Israel negó la afirmación del portavoz del ministerio de Gaza de que sus fuerzas habían detenido al director del hospital.

El ministerio dijo que los pacientes evacuados, entre ellos cinco que necesitaban diálisis renal y tres casos de cuidados intensivos, fueron trasladados del hospital a otros del sur de Gaza gracias a los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El ministerio añadió posteriormente que 25 miembros del personal médico y 136 pacientes se encontraban sin electricidad, alimentos, agua, oxígeno ni las capacidades médicas necesarias.

Un portavoz de la OMS no hizo comentarios de inmediato. El domingo, el director general del organismo de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que el hospital ya no funcionaba, que no se había permitido la entrada de un equipo de la OMS y que aún había unos 200 pacientes en su interior, de los cuales 20 necesitaban ser trasladados urgentemente.

El hospital Nasser es la última instalación sanitaria que se ha convertido en escenario de guerra en el conflicto entre Israel y Hamás, que ya ha cumplido cinco meses. Israel afirma que Hamás, el grupo islamista que gobierna Gaza desde 2007, utiliza los hospitales como cobertura, lo que éste niega.

La guerra fue desencadenada por un ataque de Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre en el que murieron 1.200 personas y 253 fueron tomadas como rehenes, según Israel.

Jurando destruir a Hamás, Israel ha respondido con un asalto aéreo y terrestre que, según los recuentos de Gaza, ha matado a más de 29.000 palestinos y herido a más de 69.000. La guerra ha desplazado a la mayoría de los 2,3 millones de habitantes del enclave y ha reducido gran parte del mismo a escombros.

Detención controvertida

El Ejército israelí dijo haber detenido a cientos de militantes de Hamás que se ocultaban en el hospital Nasser, algunos haciéndose pasar por personal médico, y ha difundido imágenes de armas que, según afirma, se encontraron allí.

Hamás niega estar operando desde hospitales y sostiene que las acusaciones de Israel sirven de pretexto para destruir el sistema sanitario.

Ashraf Al-Qidra, portavoz del Ministerio de Sanidad de Gaza, dijo a Reuters que las fuerzas israelíes habían detenido a 70 miembros del personal y voluntarios del hospital, incluido su director, el Dr. Nahed Abu Taeema.

Un portavoz del Ejército israelí negó que Abu Taeema hubiera sido detenido, pero no hizo comentarios inmediatos sobre las otras 70 detenciones.

"Las tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) llevaron a cabo actividades contra la infraestructura terrorista y los operativos terroristas en el Hospital Nasser", dijo el portavoz.

"Además, las FDI operaron en cooperación con el director del hospital y el equipo médico para permitir el funcionamiento continuado del hospital. Las tropas también entablaron un diálogo con el director hace unos días".

Reuters intentó llamar a Abu Taeema, utilizando un número de teléfono que antes funcionaba. Sonó varias veces y luego se cortó.

COGAT, una agencia de enlace del Ministerio de Defensa israelí que participa en la coordinación de las entregas de ayuda a Gaza, dijo en la plataforma de redes sociales X el lunes que el Hospital Nasser había permanecido en funcionamiento en todo momento durante las incursiones del Ejército israelí.

"Facilitamos ayuda humanitaria y suministros al hospital y coordinamos un equipo de @ONU para evacuar a los pacientes", afirmó COGAT.

La agencia describió las acciones del Ejército israelí como "una actividad precisa contra la organización terrorista Hamás en el hospital Nasser, con el objetivo clave de garantizar que el hospital Nasser siga funcionando".

Enumeró los artículos que, según dijo, habían sido entregados al hospital con su ayuda, aunque no dijo cuándo se habían producido las entregas. Los artículos incluían un camión cisterna con 24.500 litros de diésel, suministros de alimentos y agua potable, un generador de repuesto y medicamentos donados por la OMS.

Funcionarios sanitarios locales y de la ONU dijeron anteriormente que el hospital estaba perdiendo capacidad de funcionamiento debido a los combates dentro de sus instalaciones, la escasez de combustible y la carencia de suministros esenciales. (Reporte adicional de Emma Farge en Ginebra; Escrito por Estelle Shirbon; Editado en Español por Ricardo Figueroa)