BUENOS AIRES, 8 feb (Retuerces) - En medio de una marcada cautela inversora los activos de Argentina operaban el jueves mayormente con mejoras ante recompras selectivas de carteras tras recientes bajas.

La derrota del oficialismo en el tratamiento de una ambiciosa ley denominada localmente 'ómnibus' en el Congreso golpeó a los mercados y sumió a los inversores en un mar de dudas respecto a la instrumentación de su plan de gobierno.

"La sensación que dejó el Congreso es que no hay demasiada intención de empujar el cambio que la gente propuso con su voto en noviembre, con el 56%", dijo en conferencia de prensa el vocero presidencial Manuel Adorni.

"En esta falta de colaboración (del Congreso) se evaluará qué camino tomar, y con el resto de las cuestiones tenemos herramientas constitucionales", señaló.

El presidente libertario Javier Milei se encuentra realizando una visita oficial a Israel, Italia y el Vaticano, donde el lunes mantendrá una reunión con el Papa Francisco.

"El Congreso le dejo un sabor amargo a los inversores que tenían comprado bonos soberanos en dólares y acciones. Habrá que esperar que el mercado depure, se reacomode, ver cómo quedan los precios y paridades para ver qué camino de inversión se adopta", dijo el analista salvador Di stefano.

Los bonos soberanos mantenían un movimiento alcista con una mejora promedio del 1,6%, lo cual se reflejaba con una caída en el riesgo país a la zona de 1.916 unidades al mediodía local.

Por su parte, en la plaza bursátil el índice accionario líder Merval caía un 0,82%, luego de iniciar en alza y retroceder un 5,14% en la víspera.

Tras la derrota del oficialismo en el Congreso hay "un cambio de las expectativas en el mercado dadas ahora las dudas sobre la capacidad del Gobierno para hacer los cambios necesarios para la economía doméstica", señaló Research for Traders.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo recientemente que la no aprobación de la ley no afecta el programa económico, el cual busca estabilizar las cuentas fiscales. "No se puede gastar más de lo que se recauda", afirmó.

Con un 'crawling peg' del 2% mensual establecido por el banco central (BCRA), el peso interbancario caía un 0,06% a 830,70 unidades por dólar.

Analistas estiman que la devaluación controlada del peso induce a un fuerte atraso cambiario dada la alta inflación que golpea la economía y que se estima en promedio en un 20,8% para el primer mes del año.

Las operaciones realizadas en las plazas alternativas de cambio, dados estrictos controles vigentes, se pactaban a 1.262,78 unidades en el bursátil 'contado con liquidación' -CCL- y a 1.145 pesos en la referencial plaza marginal o 'blue'.

Los actuales controles cambiaros mantienen controlada la paridad del peso y permiten al BCRA acumular reservas en momentos en que se espera la liquidación de divisas del sector exportador de granos. (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi)