Cavaliers enfrentan a Celtics, campeones y rivales de playoffs, en duelo clave

CLEVELAND (AP) — Los Cavaliers pondrán a prueba su inicio perfecto en el lugar perfecto.

“Jardín de Boston”, dijo Kenny Atkinson, entrenador de primer año de Cleveland, quien aún no ha perdido en su nuevo trabajo. ”¿Qué hay mejor que eso?”

En cuanto a los juegos de la NBA en noviembre, no mucho.

Invicto en 15 partidos después de derrotar 128-114 a Charlotte el domingo por la noche, Cleveland intentará convertirse en apenas el segundo equipo en alcanzar un récord de 16-0 el martes cuando visite a los Celtics, campeones defensores, quienes eliminaron a los Cavs de los playoffs la temporada pasada.

“Es genial para la NBA, ¿verdad?” dijo Atkinson, el único entrenador en ganar sus primeros 15 juegos con un nuevo equipo. “Todos van a estar mirando, y sé que nuestros chicos están ansiosos. Sé que recuerdan el año pasado. Nosotros estamos bien. Ellos están bien. Es genial para la liga. Genial para nuestra franquicia. Estamos emocionados”.

A pesar de descansar al escolta “All-Star” Donovan Mitchell contra los Hornets, los Cavs siguieron una fórmula familiar al unirse a los Warriors de Golden State Warriors (2015-16), Rockets de Houston (1993-94) y Capitols de Washington (1948-49) como los únicos equipos en abrir temporada con marca de 15-0.

Darius Garland anotó 25 puntos, Ty Jerome agregó 24 mientras comenzaba en lugar de Mitchell y los Cavs obtuvieron un total de 44 unidades y 26 rebotes combinados del alero Evan Mobley y el pívot Jarrett Allen para contener a los Hornets.

También extendieron la racha de victorias más larga en la historia del equipo y han dado a los aficionados al deporte de Cleveland algo por lo que emocionarse en medio de una temporada de fútbol americano que se estrelló hace tiempo para los Browns.

“Es increíble”, dijo Allen sobre cómo la ciudad está abrazando a los Cavs. “Todos muestran mucha energía, en toda la ciudad. Es increíble cómo Cleveland nos ha adoptado. Vienen a cada juego, gritando por todo. La ciudad de nos apoya”.

Como ha sido el caso en casi todos los juegos, los Cavs obtuvieron minutos y momentos positivos de todos los que Atkinson puso en la cancha. También superaron algunas adversidades ya que tanto Isaac Okoro como Dean Wade tuvieron que salir en la segunda mitad con lesiones de tobillo.

Wade, quien ha hecho siete aperturas, salió del Rocket Mortgage FieldHouse con una bota ortopédica. Atkinson no sabe si Wade u Okoro estarán disponibles contra los Celtics, pero Mitchell debería regresar después de perderse su primer juego, una ausencia planeada.

Mitchell no jugó en los últimos dos juegos de las semifinales de la Conferencia Este del año pasado, cuando los Cavs fueron eliminados en cinco juegos por los Celtics, quienes luego ganaron otro campeonato.

Allen se perdió toda esa serie contra Boston por una costilla rota y dijo que él y sus compañeros están ansiosos por ver cómo se comparan ahora con los Celtics.

“Es una revancha”, dijo Allen. “Sé que ellos no tenían algunos jugadores. Y nosotros no me teníamos a mí, así que quiero intentar vencerlos y ver dónde estamos con ellos”.

Atkinson siente lo mismo. Si los Cavs tienen aspiraciones de título, esta es una oportunidad para que vean si son reales.

“Va a ser una gran prueba para nosotros”, dijo. “Ellos obviamente juegan un estilo diferente, cinco afuera con cinco tiradores, así que va a ser una muy buena prueba para nosotros. Estamos en ese punto ahora mismo, 15-0 y vamos a probarnos contra los mejores y ver dónde estamos y ver si vamos a hacer ajustes o no.

“De hecho, llega en el momento perfecto”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP