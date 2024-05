Cavan Sullivan firma contrato profesional con Filadelfia Union a sus 14 años antes de irse al City

Cavan Sullivan hace caso omiso a palabras como prodigio, fenómeno e incluso chico maravilla, todo lo que ha escuchado a sus 14 años.

Pero no hay duda del talento de Sullivan. El Filadelfia Union anunció el jueves oficialmente el fichaje de la perla de su academia con un contrato que eventualmente lo llevará al Manchester City.

“Tiendo a ni siquiera escuchar a los adjetivos que me ponen. Es sólo lo que pienso de mí mismo”, aseguró el mediocampista. “No escucho a nadie, ya sea bueno o malo. Entonces realmente no me afecta”.

El anticipado fichaje — que sería el más grande en la historia de la MLS para un producto de la cantera, aunque no han dado detalles — le permite al Union seguir desarrollando a Sullivan y beneficiándose a corto plazo con su talento antes de poder lucrar cuando se vaya a la Liga Premier. También le permite seguir en casa unos años más.

Sullivan es considerado uno de los mejores juveniles de Estados Unidos. En un partido en abril entre la selección nacional Sub15 e Inglaterra en España, anotó dos goles en el empate 2-2.. Los estadounidenses ganaran por penales.

Además, fue nombrado el mejor jugador del campeonato Sub15 de la CONCACAF tras su par de asistencias en la victoria 4-2 ante México en la final.

El entrenador del Unión Jim Curtin calificó a Sullivan como “un talento especial, un talento de primera no sólo en el país, pero en el mundo”.

Sullivan tuvo su debut profesional como suplente del Union en el encuentro de MLS Next. Espera debutar con el primer equipo este año. De lograrlo se unirá a su hermano, Quinn, otro prospecto de la academia que ha sido parte del equipo desde 2021.

Sullivan (14 años y 224 días) es el quinto jugador más joven en firmar un acuerdo de primer equipo en la MLS. Si suma sus primeros minutos antes del 29 de julio, se convertirá en el jugador más joven en la historia de la liga. Freddy Adu lo hizo con 14 años y 306 días con el DC United en 2004.

Sullivan no puede jugar con el Manchester City antes de cumplir 18 años, pero debido a que tiene pasaporte alemán puede jugar con otro equipo afiliado al City — como el Girona en España o Palermo en Italia— cuando cumpla 16.

AP