Cavani dice que habría querido marcar más goles con la afición del united en la grada

27 mayo (Reuters) - El delantero uruguayo Edinson Cavani lamenta haber dejado el Manchester United sin poder repetir el nivel y los goles de su campaña debut durante su segunda temporada en el club, en la que el público volvió a copar Old Trafford.

Cavani fichó por el United procedente del Paris Saint-Germain en octubre de 2020 y causó un gran impacto en su primer temporada en Old Trafford, marcando 17 goles en todas las competiciones.

Una serie de lesiones limitaron la contribución de Cavani a dos goles en 20 partidos esta temporada, en la que los estadios han vuelto a estar llenos tras las restricciones introducidas durante la pandemia del COVID-19.

"Me voy con una imagen feliz de ese cariño que me demostraron (los hinchas), pero también me voy con un sabor amargo, porque me hubiese gustado dar más y estar más presente este año", dijo Cavani en una entrevista en el sitio web de los "Diablos Rojos".

"Lamentablemente, las lesiones no me permitieron jugar con regularidad, pero quiero agradecerles de corazón, porque me han tratado con mucho cariño, y eso es muy importante para los futbolistas", agregó.

El United finalizó la campaña en la sexta posición con 58 puntos, su peor resultado en la era de la Premier League, y jugará la próxima temporada en la Europa League.

"Yo, sinceramente no tengo palabras más que de agradecimiento hacia el hincha. Sinceramente, me han respetado mucho desde el primer momento, y estoy muy agradecido por eso", destacó el ariete uruguayo. (Reporte de Anita Kobylinska en Gdansk; Editado en español por Javier Leira)