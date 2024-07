Cavendish confirma que ha corrido su último tour de francia

Por Noemie Olive

NIZA, Francia, 22 jul (Reuters) - El ciclista británico Mark Cavendish confirmó que ha participado en su último Tour de Francia, tras batir finalmente el récord histórico de victorias de etapa en la clásica ciclista.

Cavendish había estado empatado a 34 victorias de etapa con Eddy Merckx desde 2021, pero este año esprintó hasta la victoria en la quinta etapa para hacer suyo el récord.

"Creo que ha llegado el momento. He corrido Tours de Francia y he creado algunos recuerdos increíbles", dijo Cavendish, de 39 años, a Reuters. "Esta carrera me ha dado una vida con la que sólo podía soñar".

Cavendish pudo relajarse en la etapa final del domingo, una contrarreloj individual de Mónaco a Niza, un cambio con respecto al habitual final al sprint en París debido a los Juegos Olímpicos en la capital francesa.

"Este año ha sido un final diferente al normal. Normalmente, el Tour de Francia tiene este increíble final en los Campos Elíseos de París y, como velocista, siempre es una presión", dijo Cavendish.

"Una contrarreloj no es algo para lo que tenga presión porque no voy a ganar, así que pude disfrutarla de verdad. Pude disfrutar de la multitud y absorber lo que ofrece el Tour de Francia sin ninguna presión el último día", destacó.

(Reporte de Trevor Stynes. Editado en español por Javier Leira)

