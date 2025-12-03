Cayetana Guillén Cuervo y Daniel Guzmán presentarán la gala de los 31º Premios Forqué

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

La actriz y presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España, Cayetana Guillén Cuervo, y el actor Daniel Guzmán conducirán la 31ª gala de los Premios Forqué que se celebrarán el 13 de diciembre en Ifema Madrid.

Los presentadores debutarán al frente de los Forqué en una edición en el que el premio a Mejor Largometraje se debatirá entre 'Los domingos', 'Maspalomas', 'Sîrat' y 'Sorda', mientras que el de Mejor Serie lo hará entre 'Anatomía de un instante', 'Animal', 'Poquita Fe' y 'Pubertat'.

El dúo, conformado por dos personalidades íntimamente ligadas a la pequeña y a la gran pantalla, debuta al frente de los galardones y sucederá a la presentación de Elena S. Sánchez, encargada de conducir la gala de 30º aniversario de los Forqué, en la que resultaron ganadoras 'El 47' como Mejor Largometraje de Ficción y 'Querer' como Mejor Serie de Ficción.

A la presentación de ambos artistas acompañarán la presencia de figuras destacadas de nuestro cine y nuestras series que formarán parte de la gran noche de la industria audiovisual junto a los intérpretes musicales, próximamente anunciados, que amenizarán la celebración.

Cayetana Guillén Cuervo atesora una sólida trayectoria en cine, teatro y televisión en España. Procedente de una saga de intérpretes --hija de los actores Fernando Guillén y Gemma Cuervo-- y conocedora de su legado, se convirtió desde el inicio de su carrera en una de las más destacadas y versátiles figuras de la industria, tanto desde el plano artístico como divulgativo.

En su faceta interpretativa se cuentan numerosos papeles televisivos entre los que destaca 'El Ministerio del Tiempo' y ha trabajado con directores de referencia como José Luis Garci, Ventura Pons, Moncho Armendáriz, Alfonso Albacete, Cesc Gai, Miguel Bardem y Pedro Almodóvar. A ello se une un recorrido teatral tanto de clásicos como de obras contemporáneas, destacando en los últimos años títulos como 'Puertas Abiertas', 'El Malentendido', 'Hedda Gabler' y 'Pandataria', con los que ha girado por escenarios nacionales e internacionales.

Entre sus reconocimientos más importantes se encuentran el Premio a Mejor Actriz, por el Círculo de Escritores Cinematográficos; Premio a Mejor Actriz de la Mostra de Valencia, Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid 2022, Premio Pluma, Premio Shangai, Premio Chicote, Premio MADO por su lucha a favor de los derechos del colectivo LGTBIQ y el Premio Hola de la Hispanic Organization of Latin Actors por su labor de gestión cultural al frente de la Academia de Artes Escénicas. En septiembre de 2025 recibió el Premio UIMP a la Cinematografía, a su trayectoria como actriz y a su gestión cultural al frente de la Academia, que otorga la Universidad Menéndez Pelayo de Santander.

Daniel Guzmán es una de las figuras más conocidas del audiovisual español gracias a su carrera como actor, comenzada a los 14 años, con numerosos trabajos en cine, teatro y televisión, y su trayectoria como director, guionista y productor, iniciada en 2003 con el cortometraje 'Sueños'.

Con este primer trabajo, Guzmán consigue el reconocimiento de la crítica, público y numerosos premios nacionales e internacionales, entre los que destaca el Premio Goya a Mejor Cortometraje de Ficción, la Espiga de Oro en el Festival Internacional de Valladolid y el Premio del Público en el Festival de Málaga.

Su éxito tras la cámara continuaría con la escritura, producción y dirección de 'A Cambio de Nada', que consiguió dos Premios Goya (Mejor Director Novel y Mejor Actor Revelación), la Biznaga de Oro a la Mejor Película, la Biznaga de Plata al Mejor Director, y el Premio Especial de la Crítica en el Festival de Cine Español de Málaga donde obtuvo también, el reconocimiento del público.

'Canallas' fue su segunda película como guionista, director y productor. H estrenado recientemente su tercera cinta, ''La deuda', un thriller emocional de marcado carácter social que reflexiona sobre la relación con nuestros mayores, la gentrificación, la culpa y la necesidad de afecto.