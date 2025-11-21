Caza indio Tejas se estrella durante exhibición en Salón Aeronáutico de Dubái; su piloto muere

NUEVA DELHI/DUBÁI, 21 de noviembre (Reuters) -

Un caza indio Tejas de fabricación nacional se estrelló el viernes en el Salón Aeronáutico de Dubái durante una exhibición aérea, matando a su piloto, informó la Fuerza Aérea india.

El caza volaba a baja altura hacia las 10:15 GMT, antes de caer envuelto en una bola de fuego, según un testigo. Las imágenes del lugar mostraban humo negro que se elevaba detrás de una pista de aterrizaje vallada.

"Se está constituyendo un tribunal de investigación para determinar la causa del accidente", declaró la FAI en un comunicado. Se trata del segundo accidente conocido del caza, propulsado por motores General Electric y crucial para los esfuerzos indios por modernizar su flota aérea, compuesta sobre todo por cazas rusos y exsoviéticos. El primer accidente se produjo durante un ejercicio en 2024.

El Gobierno de Dubái compartió una fotografía de los equipos de extinción de incendios rociando los restos humeantes. Los equipos de emergencia estaban gestionando la situación in situ.

El accidente se produjo durante el último día de la exhibición aérea, el mayor evento de aviación de Oriente Medio, que comenzó el lunes.

(Reporte de Shivam Patel en Nueva Delhi y Federico Maccioni en Dubái; editado en español por Carlos Serrano)