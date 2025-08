Cazadores defienden que sus reivindicaciones "no tienen color político": "Necesitamos que se conozca la realidad rural"

MADRID, 3 Ago. 2025 (Europa Press) - El presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Josep Escandell, ha defendido en declaraciones a Europa Press que el sector cinegético "no tiene un color político" y que lo que necesitan los cazadores es que se conozca "la realidad de los agentes sectoriales en el territorio". "Somos políticos porque tenemos esa inquietud y esa necesidad de influencia, y además es legítimo porque representamos a un gran colectivo de cazadores, pero realmente (...) es una cuestión de percepción territorial. Al final lo que necesitamos es que se conozca la realidad de los agentes sectoriales en el territorio, la realidad rural y que se conozca cuál es la realidad de los cazadores", ha explicado. En este sentido, ha destacado cómo la RFEC tiene "muy buena interlocución" con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que les ha "ayudado, por ejemplo, en el tema de la tórtola común", especie que la Comisión Europea permite cazar de nuevo en algunas zonas de Europa Occidental tras una moratoria de tres años en España, Francia, Portugal y el noroeste de Italia. "Creo que no es una cuestión de color, sino de voluntad y de atender a las necesidades reales sin inmiscuir ideología como ha pasado con el tema del lobo", ha explicado. Al margen de esto, Escandell se ha mostrado "preocupado" por las discusiones a nivel europeo sobre una hipotética 'caza adaptativa' a la codorniz. Según ha señalado en declaraciones a Europa Press, representantes del Grupo de Expertos de la UE en la Directiva sobre aves y hábitats (Comité NADEG) han recibido recientemente una carta de la Comisión Europea en la que les recuerda su "obligación de atender a las consideraciones y protección de estas poblaciones". Tal y como ha explicado, el sector cinegético se ha movilizado "al máximo" con proyectos como Coturnix, con el que animan a los cazadores españoles a realizar censos de codorniz los días 15 y 23 de agosto para obtener un censo nacional coordinado que permita, junto a otros parámetros y con el tiempo, realizar una estimación del tamaño poblacional de la especie en España. "Estamos intentando demostrar que las poblaciones son suficientes y que tenemos las herramientas para efectuar una caza sostenible que no comprometa el futuro de la especie", ha explicado. En Coturnix, los cazadores utilizan un método activo específico de seguimiento de codorniz (SEC), diseñado por la Universidad de Barcelona por el cual si en dos minutos no escuchan a una codorniz, utilizan un reclamo de hembra que les permite detectar a los machos. "¿Qué nos encontramos con esto? Que cada vez que incitamos a que estos machos canten, muchos de los puntos donde antes se percibía que no había codorniz, realmente sí hay codorniz", ha recalcado el presidente de la RFEC. Desde su punto de vista, sí que es posible llegar a un acuerdo sobre los datos con organizaciones ecologistas contrarias a la caza de la codorniz (por ejemplo, SEO/BirdLife, que utiliza el método pasivo SACRE para evaluar el estado de la especie). Sin embargo, opina que el pacto debe producirse antes de que se lleve a cabo el estudio porque "no puede ser que cada uno presente sus datos y después cada uno tienda al que considere". NO HAY ALTERNATIVA A CAZAR CON PLOMO Otro de los debates en los que la RFEC tiene una posición marcadamente opuesta a SEO/BirdLife —entre otras ONG ecologistas— es en lo concerniente al uso de munición con plomo en la caza. Escandell reconoce que la munición con plomo es dañina, tal y como apuntan estudios como 'El plumbismo en aves terrestres en España: La contaminación por la munición de plomo más allá de las zonas húmedas', encargado por SEO/BirdLife al Instituto de Recursos Cinegéticos y el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua y publicado en 2024. Aún así, ha puntualizado que prohibir el plomo ahora mismo conllevaría daños a la agricultura por la proliferación de especies y el incremento de accidentes de tráfico, así como daños a la propia biodiversidad. Por ello, ha insistido en declaraciones a Europa Press que se debe cazar con plomo porque "no existe una alternativa" actualmente que sea viable económicamente, en cuanto a seguridad y geopolíticamente hablando. "Realmente el debate en Europa se está centrando en que no sería posible utilizar las mismas líneas de producción que se utilizan para la munición civil que para la munición militar, y que comprometer el sector de la munición civil comprometería seriamente el sector militar en un escenario que todos conocemos, que es de apuesta por el incremento en la Defensa", ha detallado. Si esta alternativa existiera, el sector estaría "dispuesto a asumirla", por lo que pide un "periodo de transición".