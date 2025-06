Cazadores lituanos rechazan pedido del gobierno para abatir a osa salvaje en la capital

VARSOVIA, Polonia (AP) — Una joven osa causó revuelo tras salir del bosque y adentrarse en los suburbios arbolados de la capital de Lituania.

Durante dos días, la osa parda deambuló por los vecindarios de Vilna, trotó por las carreteras y exploró los patios de las casas, todo ello seguida por curiosos con smartphones y, eventualmente, drones.

El gobierno emitió entonces un permiso para que el animal fuese abatido.

Pero la medida no fue bien recibida por los cazadores lituanos que, conscientes de que en el país quedan pocos ejemplares de esta especie protegida, se negaron.

La Asociación de Cazadores y Pescadores se declaró sorprendida por la orden gubernamental.

El responsable del colectivo, Ramutė Juknytė, dijo el miércoles a The Associated Press que la osa era una hermosa hembra de unos dos años y que no merecía ser abatida. "Estaba asustada pero no era agresiva. Simplemente, no sabía cómo salir de la ciudad, pero no hizo nada malo", afirmó.

La organización rastrea los movimientos de los osos. Cree que en toda la nación báltica hay solo entre cinco y diez osos, pero no tiene la cifra exacta.

El drama comenzó el sábado, cuando la osa entró en Vilna. Era la primera vez en muchos años que ocurría algo así en la ciudad y se convirtió en noticia en todo el país. El animal llegó a estar a unos cuatro o cinco kilómetros (dos o tres millas) del centro de la capital.

Desde la polémica provocada por la autorización para cazar a la osa, las autoridades lituanas han estado a la defensiva.

El viceministro de Medio Ambiente, Ramūnas Krugelis, dijo que el permiso se emitió únicamente como medida de precaución en caso de que el animal representara una amenaza, según reportó la televisora estatal LRT.

Los cazadores propusieron un enfoque más humano: sedación, seguimiento y reubicación.

Mientras se debatía sobre su futuro, la osa tomó cartas en el asunto y salió de la ciudad.

Juknytė apuntó que el animal fue grabado por una cámara el miércoles, deambulando pacíficamente por un bosque a unos 60 kilómetros (40 millas) de Vilna mientras comía maíz.

Los osos pardos son autóctonos de la región y en su día su presencia era muy habitual. En Lituania fueron exterminados en el siglo XIX debido a la caza y la pérdida de su hábitat.

En los últimos años, han comenzado a reaparecer en pequeñas cantidades, generalmente procedentes de países vecinos como Letonia y Bielorrusia, donde aún existen pequeñas poblaciones. Los osos están protegidos por las leyes lituanas y las de la Unión Europea, ya que se considera que es una especie rara y vulnerable en la región.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.