Cazamariscales Khalil Mack acuerda contrato de 1 año y 18 millones con Chargers, de acuerdo a AP

El especialista en capturar al quarterback y tres veces All-Pro Khalil Mack regresará a los Chargers de Los Ángeles con un contrato de un año por US$18 millones totalmente garantizados, informó a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo la noche del sábado.

La fuente habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no se ha finalizado.

Mack, de 35 años, sumó 5,5 capturas la temporada pasada. Tiene 113 en 12 temporadas.

Mack, Jugador Defensivo del Año de la NFL de AP en 2016, ha sido seleccionado a nueve Pro Bowls, incluidos tres en sus cuatro temporadas con los Chargers. Mack comenzó su carrera con los Raiders y también jugó cuatro temporadas con los Bears.

Los Chargers terminaron 11-6 la temporada pasada y perdieron ante los Patriots 16-3 en un partido de comodín de la AFC.

