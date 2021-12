Cazar elefantes machos viejos aumenta la agresividad de la especie

Una investigación realizada por la Universidad de Exeter, en Reino Unido, ha demostrado que los elefantes macho son más agresivos cuando hay menos machos mayores.

En consecuencia, sugiere que la eliminación de los machos viejos, que suelen ser objeto de la caza de trofeos, puede provocar un aumento de los conflictos entre los seres humanos y esta especie.

El estudio, realizado en colaboración con Elephants for Africa y publicado en la revista 'Proceedings of the Royal Society B', examinó el comportamiento de 281 elefantes machos en una zona exclusivamente masculina del Parque Nacional de Makgadikgadi Pans (Botsuana) durante un periodo de tres años.

Los elefantes se dividieron en cuatro grupos de edad, adolescentes (10-15 y 16-20 años) y adultos (21-25 y 26 y más años). Los resultados revelaron que, al haber menos elefantes macho viejos, los elefantes eran más propensos a ser agresivos con objetivos no elefantes, como vehículos, ganado y otras especies.

Los elefantes adolescentes, en particular, se mostraban más agresivos y temerosos con objetivos no elefantes cuando estaban solos en comparación con otros machos. Esto indica que los adolescentes socialmente aislados también pueden constituir una mayor amenaza para las personas.

"Nuestra investigación llama la atención sobre lo que suele ser un área bastante olvidada en el comportamiento animal: las complejas relaciones y conexiones que se dan entre los machos en las sociedades exclusivamente masculinas que no se reproducen", resalta en un comunicado la autora principal, Connie Allen, del Centro de Investigación en Comportamiento Animal de Exeter.

"Parece que la presencia de elefantes más expertos y viejos en los grupos puede desempeñar un papel clave a la hora de mantener tranquilos a los machos más jóvenes y menos experimentados y de reducir su percepción del nivel de amenaza actual, lo que significa que hay menos riesgo de agresión hacia los humanos y otras especies --añade--. Alternativamente, los más viejos pueden vigilar la agresión de otros machos dirigida hacia objetivos no elefantes".

Por su parte, el profesor Darren Croft, de la Universidad de Exeter, apunta que entender las causas de la agresión en los elefantes macho es esencial para reducir los conflictos entre humanos y elefantes. "A menudo se considera que los elefantes macho viejos son superfluos y se convierten en objetivo de la caza de trofeos", advierte.

"Estos nuevos resultados ponen de relieve el importante papel que pueden desempeñar los elefantes macho viejos en la formación del comportamiento de los machos más jóvenes, que son más agresivos en ausencia de los más viejos, incluso hacia los vehículos --prosigue--.

Estos resultados proporcionan un mensaje importante para los gestores de la vida silvestre y sugieren que la eliminación de los elefantes machos viejos de las poblaciones podría conducir a un aumento de los conflictos entre el hombre y la vida silvestre".

La profesora asociada Lauren Brent, de la Universidad de Exeter, recuerda que "los elefantes son animales muy sociales. Este estudio muestra claramente cómo la gestión de la fauna salvaje puede basarse en la forma en que los elefantes interactúan y reaccionan entre sí. Las futuras investigaciones sobre el comportamiento social seguirán mejorando los esfuerzos de conservación de esta especie emblemática".