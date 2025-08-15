Cazorla vuelve a La Liga con derrota con el Oviedo en Villarreal

Santi Cazorla, a sus 40 años, regresó a la primera división española jugando con el Oviedo, su club de formación, pero lo hizo con derrota 2-0 en el campo del Villarreal este viernes en la primera jornada de LaLiga.

Cazorla, que con España formó parte de los planteles campeones de Europa en 2008 y 2012, fue suplente con los asturianos y entró en juego en el minuto 84, siendo ovacionado por los hinchas locales ya que en el pasado vistió en dos etapas los colores del Submarino Amarillo (2004-2011 y 2018-2020).

Incluso antes del partido Cazorla fue homenajeado por el Villarreal, que le entregó una camiseta conmemorativa con el número 334 por la cantidad de partidos jugados para ese club.

Cuando Cazorla entró en el partido, el Oviedo perdía por 2-0, por los tantos del camerunés Etta Eyong (29) y del senegalés Pape Gueye (36).

Con empate 0-0, el recién ascendido Oviedo, que volvía a primera 24 años después, llegó a disponer de un penal a favor, pero el arquero brasileño Luiz Júnior detuvo el lanzamiento del atacante venezolano Salomón Rondón.

El artillero histórico de la Vinotinto, de 35 años, volvió a jugar en España, donde en el pasado defendió al Málaga y a Las Palmas.

Alberto Reina fue expulsado luego en el 27 y el Oviedo jugó más de una hora con diez hombres.

La peor noticia del partido para el Villarreal fue el cambio por lesión, nada más iniciada la segunda mitad, del atacante Gerard Moreno.

En el otro encuentro del día, el que inauguró esta edición del campeonato, el Rayo Vallecano se impuso 3-1 en el campo del Girona, con tres tantos en la primera parte gracias a Jorge De Frutos (18), Álvaro García (20) e Isaac Palazón (45 de penal).

Los catalanes acortaron en la segunda mitad, por medio de Joel Roca (57), pero sin poder dar sensación de poder remontar.

La primera jornada de LaLiga sigue este fin de semana.

El campeón Barcelona arranca el sábado en el campo del Mallorca.

El Real Madrid será el último en debutar, el martes, recibiendo en el Santiago Bernabéu al Osasuna.