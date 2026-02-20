CBF pide a la UEFA "rigor" en castigos por supuesto caso de racismo contra Vinícius

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) exigió este jueves a la UEFA "rigor" para identificar y castigar a los involucrados en un supuesto caso de injuria racial contra Vinícius, estrella del Real Madrid y la Seleçao.

Vinícius denunció el martes un insulto racista del jugador argentino del Benfica Gianluca Prestianni, durante el partido de ida de playoffs a octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

La UEFA anunció el miércoles la apertura de una investigación sobre la actuación de Prestianni, al que Vinícius acusa de haberlo llamado "mono" durante la victoria 1-0 de los españoles.

La CBF señaló que envió sendas cartas a la UEFA y la FIFA pidiendo "rigor en el castigo a los involucrados en el nuevo caso de racismo contra Vinícius", según una nota.

Firmada por su presidente, Samir Xaud, la autoridad del fútbol brasileño solicitó formalmente a la UEFA en la carta una investigación "minuciosa" que resulte en un castigo "ejemplar" a los señalados en el incidente.

El organismo europeo debe "adoptar todas las medidas necesarias para identificar y castigar a los culpables por las injurias raciales", señaló.

La CBF agradeció el gesto de solidaridad del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien dijo que "no hay absolutamente ningún lugar para el racismo" en el fútbol e instó a las partes involucradas a responsabilizar a los culpables, según sus redes sociales.

Pero le solicitó a la FIFA "seguimiento" del caso.

El Real Madrid anunció este jueves que ha presentado "todas las pruebas disponibles" a la UEFA sobre el episodio.

Las acusaciones han sido desmentidas por Prestianni en su cuenta de Instagram, pero son defendidas, entre otros, por el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé.

Ambos equipos se volverán a enfrentar el miércoles próximo en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, en la vuelta de la repesca.