CCOO recela del plan estratégico de Sabadell a 2027: "Se abre un escenario exigente para la plantilla"

MADRID, 3 Ago. 2025 (Europa Press) - CCOO ha expresado sus preocupaciones sobre el impacto que el plan estratégico del Banco Sabadell, presentado el pasado 24 de julio, pueda tener sobre la plantilla de la entidad y cree que abre un "escenario exigente" para los empleados. El sindicato, a través de una publicación en su web, reconoce que el plan, que extiende su aplicación hasta 2027, es "un paso más en la defensa legítima" del banco ante la OPA hostil de BBVA. Sin embargo, considera que las cifras presentadas (los 6300 millones de euros de remuneración al accionista y el beneficio superior a los 1600 millones en 2027 sin TSB) implican una "presión estructural" sobre la rentabilidad que puede derivar en "exigencias más intensas" sobre la productividad laboral. El sindicato sostiene que la venta de TSB (sujeta a aprobación de la junta de accionistas de Sabadell del 6 de agosto) supone la pérdida de una "fuente relevante de ingresos" para el grupo bancario y que implica focalizar la actividad prácticamente en el mercado español "sin incorporar, parece ser, nuevas fuentes de diversificación". "Esto puede traducirse en la necesidad de cubrir ese vacío con mayor exigencia comercial sobre la plantilla actual", advierte. CCOO también señala que el banco ha proyectado un escenario de crecimiento de márgenes y volúmenes, "pero con los mismos recursos" de personal, retributivos y tecnológicos, lo que "deteriorará el clima laboral e incrementará la carga comercial y los niveles de estrés". Además, el sindicato "no se opone" al reparto de dividendos anunciado, pero reclama "mejoras salariales", un futuro laboral "sólido" y que se realicen inversiones en tecnología y contrataciones. "Somos plantilla 'premium', pero no tenemos cuatro manos", avisa. "Todo el sobreesfuerzo que se nos exigirá para mantener márgenes sin TSB, en un plan estratégico que no contempla posibles crisis o imprevistos, no nos genera tranquilidad. Desde CCOO necesitamos creer en la viabilidad de un proyecto que dé estabilidad a la plantilla", pide al banco. Igualmente, reconoce que la dirección del banco ha puesto en valor el sobreesfuerzo que los empleados han realizado ante la OPA de BBVA, pero traslada que "no basta con una frase amable" y pide "recompensas". Además, afirma que la dirección de la empresa ha hablado de un nuevo sistema de incentivos que, en principio, estará vinculado a la generación de "valor", un término que CCOO califica de "vago" y que considera que "más bien suena a excusa para recortar el variable de siempre". "Tocará estar muy atento a su implementación", añade. "Nos preguntamos cómo esperan generar más margen y volumen. ¿A base de más presión comercial, más carga de trabajo o más horas? Parece un planteamiento poco viable si todo el excedente se destina únicamente a retribuir a los accionistas, sin reinvertir en reforzar los equipos humanos y tecnológicos ni en reservar recursos que doten al proyecto de solidez financiera y futuro", lamenta el sindicato. CCOO concluye señalando que con el nuevo plan se abre un "escenario exigente" para la plantilla que "requiere vigilancia y una defensa activa de las condiciones laborales", algo que la propia organización sindical se ha comprometido a realizar.

