CCOO se suma al acuerdo para subir los sueldos de los funcionarios un 11% entre 2025 y 2028

MADRID, 2 dic. 2025 (Europa Press) -

El Consejo Confederal de CCOO, reunido este martes, ha aprobado respaldar el acuerdo entre el Ministerio de Función Pública y UGT y CSIF para subir el sueldo de los funcionarios un 11% entre 2025 y 2028, quedando pendiente ahora de poder realizar el acto formal de firma junto al Ministerio que dirige Óscar López.

En todo caso, el sindicato ha advertido en un comunicado de que trabajará para que se cumplan los compromisos de materias pendientes del acuerdo marco firmado en 2022 y los contenidos atrasados que aún no se han visto satisfechos en la negociación.

"El Consejo Confederal, máximo órgano de gobierno del sindicato entre congresos, agradece el esfuerzo negociador y el papel que los representantes de CCOO han tenido para que el acuerdo recoja medidas necesarias, positivas, y compromisos de cumplimiento de las mismas, así como reconoce y aplaude la participación del colectivo en las movilizaciones que se han ido sucediendo hasta conseguir una propuesta valorable de parte del Gobierno", afirma el sindicato.

En opinión de CCOO, este nuevo acuerdo marco para los funcionarios debe ser la senda para avanzar en nuevos derechos y garantías, por lo que vigilará que el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno a través del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

El sindicato recuerda que el propio texto del acuerdo contempla la creación de una comisión de seguimiento para el análisis y desarrollo de todas las medidas contempladas en el mismo, comisión que tiene que constituirse en las próximas semanas.