CCOO y UGT protestan ante Hacienda para exigir al Gobierno que cumpla sus compromisos con los funcionarios

MADRID, 8 Jul. 2025 (Europa Press) - Delegados de UGT Servicios Públicos (UGT-SP) y del Área Pública de Comisiones Obreras (CCOO) se han concentrado este martes ante el Ministerio de Hacienda para protestar contra los incumplimientos del Gobierno para con los empleados públicos, según han informado ambos sindicatos. Bajo el lema 'Es la hora. #CumpleLo Pactado', esta primera movilización, que forma parte de un calendario convocado por ambas organizaciones sindicales, busca que el Ejecutivo dé una solución a los trabajadores que aún están a la espera de la jubilación parcial, que se aplique la jornada de 35 horas para los trabajadores públicos en la Administración General del Estado y se aborde la mejora de las retribuciones y de las condiciones laborales en un nuevo acuerdo plurianual. Con las habituales banderas rojas de ambos sindicatos, abanicos para refrescarse con el lema de la movilización inscrito y paraguas para protegerse del sol, cerca de 2000 delegados sindicales, según las cifras ofrecidas por los convocantes, han protestado a las puertas de Hacienda coreando consignas como 'Gobierno aprende, lo público se defiende'. Asimismo, los asistentes han hecho sonar las alarmas de sus teléfonos móviles para hacerle saber al Ejecutivo que "es la hora de empezar a avanzar en salarios y derechos". "Ni la compleja aritmética parlamentaria ni el hecho de que no haya Presupuestos Generales del Estado para 2026 justifican la parálisis del Gobierno, que está en deuda con las plantillas públicas y no sólo en lo estrictamente económico, que también", defienden los sindicatos. Al finalizar la concentración, ambas organizaciones han entregado un manifiesto en el Ministerio de Hacienda. Según ha advertido la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, "ya no caben más excusas" del Gobierno para no cumplir los compromisos recogidos en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, cuya vigencia finalizó en diciembre de 2024, así como para hacer efectivo el plan de choque para reducir la temporalidad, que en el sector público prácticamente duplica la del sector privado y supera el 28%. Asimismo, Araque ha denunciado que la jubilación parcial anticipada del personal laboras está bloqueada y que "es perentoria una transitoriedad que la haga posible". Por su parte, el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, ha advertido de que la concentración de hoy marca el inicio de unas movilizaciones que se sostendrán en el tiempo si no se atienden las reivindicaciones sindicales. "No descartamos ningún escenario: lo que queremos es conseguir lo que tenemos pactado", ha declarado. Ambos han denunciado, además, que estando ya en julio aún no se ha empezado a negociar el incremento salarial correspondiente a este año, lo que, a efectos prácticos, supone la congelación del sueldo de más de 3,5 millones de empleados públicos. En lo relativo a empleo, han instado al Gobierno a que exija que se cumplan los procesos de estabilización en todas las administraciones y, en caso de que no se produzcan, que se establezcan sanciones ejemplares a las administraciones, instituciones o empresas públicas incumplidoras. También han reclamado implantar plenamente la carrera profesional en todas las administraciones públicas, garantizar el acceso a la promoción interna y a la movilidad y facilitar la plena implantación de la jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario.