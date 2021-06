Cdc de áfrica dice el continente no está venciendo a una "brutal" pandemia de covid-19

Por MacDonald Dzirutwe y Omar Mohammed

HARARE/NAIROBI, 24 jun (Reuters) - África no está ganando la batalla contra la pandemia de COVID-19, en medio de una tercera ola que azota al continente y de cara a los problemas que enfrentan los países para acceder a suficientes vacunas para sus poblaciones, dijo el jueves el director de los CDC de África, John Nkengasong.

El programa COVAX, coliderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la distribución equitativa de vacunas, ahora planea cambios debido a que ha sido rechazado por los países ricos y no ha logrado satisfacer las necesidades de los más pobres, muestran documentos a los que tuvo acceso Reuters.

Nkengasong, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), dijo que está más preocupado de recibir las vacunas a tiempo, sin importar de dónde vengan las dosis.

"La tercera ola llegó con una severidad para la que la mayoría de los países no estaban preparados. Así que la tercera ola es extremadamente brutal", dijo Nkengasong durante una sesión informativa semanal en línea.

"Permítanme decirlo sin rodeos, en África no estamos ganando la batalla contra el virus, por lo que realmente no me importa si las vacunas son de COVAX o de cualquier otro lugar. Lo que necesitamos es un acceso rápido a las vacunas", afirmó.

Nkengasong sostuvo que al menos 20 países atraviesan por una tercera ola y que Zambia, Uganda y la República Democrática del Congo están entre aquellos cuyas instalaciones de salud se están viendo abrumadas.

La tercera ola de África se está extendiendo más rápido y golpeando con más fuerza al continente, dijo el jueves la jefa de la OMS para África, Matshidiso Moeti, en una reunión informativa posterior.

"El último aumento amenaza con ser el peor de África", refirió.

El número de casos supera al de las vacunaciones, dijo Moeti, y el continente necesita desesperadamente y con urgencia medicamentos para el COVID-19.

"Necesitamos correr, no pasear, para proteger rápidamente a quienes enfrentan los mayores riesgos", dijo.

Las altas ambiciones iniciales del programa COVAX de actuar como el centro de distribución de vacunas del mundo, recolectando dosis de los fabricantes en los países más desarrollados y distribuyéndolas rápidamente a los que tienen las necesidades más urgentes, han fracasado.

Alrededor del 1,12% de las personas se han vacunado por completo en un continente que ha registrado 5,2 millones de infecciones, dijo Nkengasong.

A nivel mundial, se han administrado alrededor de 2.700 millones de dosis, de las cuales poco menos del 1,5% corresponden al continente, según la OMS.

Más de la mitad de los países más pobres que reciben dosis a través de COVAX no tienen suministros suficientes para continuar, dijo el lunes un funcionario de la OMS.

(Reporte de MacDonald Dzirutwe; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters