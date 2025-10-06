CDC estadounidenses retiran su apoyo decidido a la vacuna contra el Covid
- 1 minuto de lectura'
6 oct (Reuters) - Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos recomendaron el lunes que las vacunas para el COVID-19 se administren únicamente a través de una decisión compartida entre un profesional sanitario y la persona, alejándose así de un respaldo más decidido a la inyección.
La nueva recomendación, que coincide con la de su panel de expertos externos, mantiene el acceso a la vacuna a través del seguro médico.
El director en funciones de los CDC también aprobó las recomendaciones de sus asesores contra el uso de la vacuna combinada contra el sarampión, las paperas, la rubéola y la varicela antes de los cuatro años de edad. En su lugar, se administrarán vacunas separadas contra el sarampión, las paperas, la rubéola y la varicela.
Los calendarios de vacunación se actualizarán en el sitio web de los CDC a más tardar el martes, informó la agencia. (Reporte de Mariam Sunny en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)
Otras noticias de Vacuna contra el Covid
- 1
El ataque de Milei en 2023 a Santilli, que ahora podría encabezar su lista: “No hay nadie que no diga que es un corrupto”
- 2
Renunció el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, tras menos de un mes en el cargo
- 3
Ya no se puede jugar contra Barracas Central
- 4
Anses: cuándo cobro la jubilación de octubre si mi DNI termina en 0