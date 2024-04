CDC identifica primeros casos documentados de VIH por “faciales vampíricos”

Esta imagen captada con un microscopio de electrones y difundida por los Institutos Nacionales de Salud muestra una célula T humana, en azul, siendo atacada por VIH, en amarillo. (Seth Pincus, Elizabeth Fischer, Austin Athman/National Institute of Allergy and Infectious Diseases/NIH via AP, Archivo)

Seth Pincus, Elizabeth Fischer, Austin Athman - National Institute of Allergy and Infectious Diseases/NIH