Cear acusa a la "extrema derecha" de provocar un "problema" donde no lo había tras la moción de Jumilla (Murcia)

MADRID, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha acusado a la "extrema derecha" de provocar un "problema" donde no lo había tras la moción del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), que ha aprobado con el apoyo del PP y la abstención de Vox instar al gobierno local a prohibir en sus instalaciones deportivas cualquier tipo de actividad ajena a las mismas.

"Yo creo que es el caso claro de algo que no pasaba, quiero decir que no había una respuesta social contra los musulmanes en el caso de Jumilla, ni que la población hubiera solicitado que no se utilizase el polideportivo y, sin embargo, es algo que está intentando provocar la extrema derecha de una manera muy irresponsable. Donde no había un problema están generando un problema", ha asegurado la directora general de CEAR, Mónica López, en declaraciones a Europa Press.

El Ayuntamiento de Jumilla ha aprobado una moción, fruto de una transaccional del PP a un texto de Vox, que finalmente contó con el apoyo de los 'populares' y la abstención de los de Abascal, que pide prohibir todo tipo de actividades ajenas a las deportivas en estas instalaciones. Se da la circunstancia de que en ellas han tenido lugar en el pasado celebraciones musulmanas, con el fin del Ramadán o la Fiesta del Cordero en el pasado. En un punto previo de la moción, se insta al Gobierno municipal a promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan la identidad española y protejan los valores y manifestaciones religiosos en España.

En este sentido, López también ha criticado que PP y Vox pongan "el foco" en la población musulmana, "que son vecinos, que son ciudadanos del pueblo de Jumilla que hasta ahora han venido celebrando su rito como cualquier otra religión". Además, ha destacado que se trata de un derecho a la libertad religiosa, "un derecho constitucional y especialmente protegido".