Cease y el bullpen de los Padres dominan en la victoria 6-2 sobre los Medias Rojas

SAN DIEGO (AP) — Dylan Cease estuvo impresionante durante seis entradas antes de que el bullpen lleno de estrellas de San Diego se metiera y saliera de problemas en la séptima, y los Padres vencieron el domingo 6-2 a los Medias Rojas de Boston para llevarse dos de tres.

Los Padres han ganado 11 de 14 juegos mientras continúan persiguiendo a los campeones defensores de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles, en la División Oeste de la Liga Nacional.

Cease (5-10) navegó hasta la séptima con un juego en blanco con solo tres sencillos y una base por bolas antes de dar un boleto al mexicoamericano Jarren Duran y permitir un sencillo a Trevor Story.

Cease permitió cuatro carreras, dos de ellas limpias, en cuatro hits mientras ponchaba a siete y daba dos bases por bolas.

San Diego anotó sus primeras cinco carreras con dos outs, con el abridor dominicano Brayan Bello (8-6) cargando con las cinco.

El venezolano Luis Arraez conectó un doble de dos carreras en la tercera, el dominicano Fernando Tatis Jr. añadió un sencillo impulsor en la quinta antes de ser eliminado al intentar convertirlo en un doble, y Bogaerts —quien jugó para Boston de 2013 a 2022— conectó un sencillo en la sexta antes de robarse la segunda base.

Por los Medias Rojas, el venezolano Wilyer Abreu de 4-2.

Por los Padres, el dominicano Manny Machado de 4-1 con una anotada. El venezolano Freddy Fermin de 4-2 con una anotada.

