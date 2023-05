Ceballos, baja en Real Madrid para final de Copa por una "pequeña lesión"

El centrocampista del Real Madrid Dani Ceballos es baja para la final de la Copa del Rey contra el Osasuna, este sábado tras sufrir una "pequeña lesión" en el entrenamiento del viernes.

"A veces las ganas pueden jugar malas pasadas. Hoy no voy a poder ayudar a mi equipo en la final de Copa. Ayer en la última acción del entreno sufrí una pequeña lesión que me impide jugar hoy", afirmó Ceballos en sus redes sociales, tras confirmarse que no se encuentra en el once inicial.

"Esta final era muy especial para mí, por jugarse en mi ciudad, en Sevilla y por haber vivido unas eliminatorias tan emocionantes y llenas de sentimientos y buenos recuerdos para mí", añadió el centrocampista merengue.

"Hoy estoy dolido y triste, pero toca levantarse una vez más. Yo lo haré! ¡Vamos, equipo!", concluyó Ceballos.

El Real Madrid busca este sábado su 20ª Copa del Rey, un trofeo que no levanta desde 2014, mientras Osasuna busca la primera de su historia.

Gr/dr

AFP