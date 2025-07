Cecabank asegura que la innovación tecnológica permite pagos "más seguros, eficientes y sin fronteras"

MADRID, 8 Jul. 2025 (Europa Press) - La CEO en funciones de Cecabank, Ainhoa Jáuregui, ha afirmado este martes que "la innovación tecnológica está transformando los pagos, haciéndolos más seguros, eficientes y sin fronteras, como demuestra el proyecto EuroPA". "Cecabank se ha consolidado como una infraestructura estratégica en el ecosistema de pagos con más de tres décadas de experiencia, presencia internacional y una oferta integral que abarca pagos con cuenta, tarjeta y efectivo, destacando por su seguridad, flexibilidad y capacidad de adaptación al entorno global", ha señalado en la inauguración de la III edición de la Jornada de Pagos organizada por Cecabank en colaboración con Cinco Días. En el encuentro, celebrado bajo el lema 'Hacia un mercado europeo de pagos', Jáuregui ha reafirmado el compromiso de la entidad con "una arquitectura abierta y colaborativa para afrontar los retos del futuro". La jornada ha reunido a más de 160 profesionales procedentes de 90 entidades, que han debatido en tres mesas redondas y una ponencia en las que se ha reflexionado sobre los retos y las oportunidades que marcarán el futuro de la industria: tecnología, interoperabilidad, regulación y seguridad. La primera mesa redonda ha analizado la evolución del mercado y las últimas tendencias de la industria a nivel global. En este diálogo han participado el 'country manager' de MasterCard, Juan Pablo Vivas; el 'country manager' de VISA, Eduardo Prieto, y la 'country manager-international markets' de Discover Financial Services, Sara Villanueva. La segunda mesa se ha centrado en la situación de la industria en España y Europa, destacando las particularidades del sector y los retos normativos que enfrentan. Allí se ha puesto de manifiesto que iniciativas como el proyecto EuroPA están "marcando un hito en la interoperabilidad de pagos móviles, permitiendo a los ciudadanos realizar pagos instantáneos y seguros en cualquier país participante". La mesa ha contado con la intervención de la directora general de EURO 6000, Alejandra Bernabei; el CEO de STMP y presidente de ECPA, Juan Carlos Martín Guirado, y el presidente de Iberpay y expresidente del EPC, Javier Santamaría. El debate ha continuado con un enfoque en la interoperabilidad de los pagos cuenta a cuenta en Europa, "un aspecto clave para avanzar hacia un ecosistema de pagos más integrado", ha señalado la entidad. La sesión ha contado con la participación del director general adjunto de Bizum, Fernando Rodríguez Ferrer; el 'chief commercial officer' de Bancomat ; Massimo Itta, y la COO and 'executive board member' de SIBS, Teresa Mesquita. La jornada ha concluido con una ponencia a cargo del director de Estudios Financieros de Funcas, Francisco Rodríguez Fernández, quien ha ofrecido una visión sobre el contexto geoestratégico y económico que está configurando el futuro de la industria de pagos. Seguridad y liderazgo Como cierre del encuentro, el director corporativo de Servicios Tecnológicos de Cecabank, Juan José Gutiérrez, ha subrayado el compromiso de la entidad con la innovación, la seguridad y el liderazgo europeo en servicios de pago. Gutiérrez ha destacado que tecnologías como la inteligencia artificial generativa, la biometría o los wallets digitales "están revolucionando los pagos en 2025, mejorando la experiencia del usuario y facilitando la interoperabilidad, incluso a nivel transfronterizo". En este contexto, ha afirmado que "Cecabank se consolida como proveedor de referencia en pagos, prestando servicios a más de 300 clientes en 13 países, con una oferta integral y los más altos estándares de seguridad, eficiencia y cumplimiento". Además, ha puesto en valor el modelo de colaboración de la entidad, señalando que las alianzas estratégicas de la entidad refuerzan su capacidad de adaptación, innovación y cercanía al cliente. PRESENCIA INTERNACIONAL Según ha informado la entidad, Cecabank mantiene su posición como 'one stop shop' de pagos, con presencia en 13 países y un total de 300 clientes tanto nacionales como internacionales. En el último año, ha incrementado el volumen de transacciones con un total de 2160 millones, de los cuales más de 1628 millones corresponden a tarjetas -cifra que se ha triplicado desde 2012- y 156 millones a transacciones Bizum de cliente a cliente. Con más de 30 años de experiencia, la oferta de servicios de Cecabank abarca desde soluciones integrales para el proceso de pagos y soluciones de valor añadido hasta soluciones de cambio de divisas tanto en pagos internacionales, mediante el servicio Global FX Payments, como en soluciones de conversión dinámica de divisas en comercios y cajeros, aplicando para ello la última tecnología en inteligencia artificial. La provisión de la solución 'Service Bureau' de Swift y la red de corresponsales de Cecabank permiten enviar los pagos de sus clientes a cualquier parte del mundo. Además, gracias a su condición de banco, Cecabank asegura que garantiza los mejores estándares de seguridad y cumplimiento normativo, ha señalado la entidad. Durante la última década, Cecabank ha alcanzado acuerdos estratégicos con socios como Visa o NCR Atleos, reforzando su base de clientes y su porfolio de servicios adelantándose así a las nuevas exigencias del mercado.

