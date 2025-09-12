Cecabank nombra a Elisa Rincón, ex directora general de Inverco, directora de Regulación
Cecabank nombra directora de Regulación a Elisa Rincón, exdirectora general de Inverco
MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -
Cecabank ha nombrado directora general de Regulación a Elisa Rincón, que ocupaba el cargo de directora general de Inverco, según ha informado el banco mayorista este viernes en un comunicado. Rincón asume la responsabilidad de coordinar esta "función transversal", desde donde asesorará a las diferentes unidades de negocio. Cecabank ha destacado la "sólida trayectoria" de Rincón en el ámbito regulatorio financiero, donde acumula más de 20 años de experiencia tanto en supervisores como en patronales.
"Estoy encantada de unirme a Cecabank para aportar mi experiencia en regulación y conocimiento de la industria a un banco mayorista líder, un reto que afronto con muchísima ilusión", ha afirmado la nueva directora de Regulación de la entidad. El banco ha enfatizado que su carrera combina una "profunda comprensión normativa", especialmente en instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones, con una "notable capacidad" de interlocución institucional y posicionamiento en foros nacionales e internacionales.
