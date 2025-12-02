Cecabank reafirma su compromiso con la industria de la inversión colectiva impulsando nuevas operativas

MADRID, 2 dic. 2025 (Europa Press) -

Cecabank ha reafirmado su compromiso con la industria de la inversión colectiva, impulsando nuevas operativas como el préstamo de valores para generar valor añadido y acompañar a las gestoras en su evolución.

La entidad ha organizado este martes una jornada conmemorativa para reflexionar sobre la evolución de la inversión colectiva en España, coincidiendo con el cuarenta aniversario de la Directiva UCITS, normativa europea que transformó la industria de fondos de inversión y la protección del inversor.

Según ha informado en un comunicado, con esta jornada Cecabank reafirma "su compromiso como banco depositario líder en el mercado ibérico impulsando nuevas operativas como el préstamo de valores, liderando la transformación digital mediante soluciones innovadoras, apoyando la experiencia transfronteriza a través de sus sucursales en Luxemburgo y Lisboa y sus oficinas de representación en Londres y Fráncfort y ejerciendo con rigor la función de depositario, rol que durante cuarenta años ha garantizado la custodia de los activos y la vigilancia de las gestoras".

DIRECTIVA UCITS

La Directiva UCITS, aprobada en 1985 tras casi una década de negociaciones, sentó las bases para la creación de una industria sólida y armonizada en Europa. Hoy, los fondos UCITS superan los quince billones de euros en activos gestionados (veintitrés billones si se incluyen los fondos alternativos) y se han consolidado como una marca global sinónimo de transparencia, seguridad y prosperidad, tanto para inversores minoristas como institucionales.

España, pionera en la armonización legislativa, aprobó en 1984 la primera Ley de Instituciones de Inversión Colectiva inspirada en esta normativa, anticipándose incluso a su entrada en vigor, ha explicado la entidad.

Durante estas cuatro décadas, la directiva se ha modificado en más de veinte ocasiones, adaptándose a los cambios regulatorios y tecnológicos, y la industria española ha evolucionado hasta convertirse en "un pilar del ahorro financiero de las familias".

Sobre estos avances y retos han debatido representantes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, CNMV e Inverco, junto a expertos procedentes de gestoras y distribuidores de primera línea, con Cecabank como banco depositario líder en el mercado ibérico.

ACOMPAÑAMIENTO A LA INDUSTRIA

El encuentro ha comenzado con la bienvenida de la consejera delegada de Cecabank, Ainhoa Jáuregui, quien ha destacado la relevancia histórica de la Directiva y el papel de Cecabank en la industria.

"Miramos al pasado para reconocer nuestros orígenes, pero sobre todo analizamos el presente e imaginamos el futuro. Un futuro en el que Cecabank, como líder ibérico en depositaría, con más de $300.000 millones de euros depositados de medio centenar de gestoras, seguirá acompañando a la industria con rigor, innovación y compromiso, consolidando los fondos de inversión como un puerto seguro para el ahorro y la inversión", ha afirmado.

A continuación, el director general de Entidades de la CNMV, Jose Marcos, ha afirmado que "el sector español de IIC ha tenido un desarrollo muy sólido durante estos cuarenta años". "El patrimonio se ha multiplicado por 42 veces, hasta $460.000 y el número de cuentas de partícipes ha aumentado desde poco más de tres millones hasta más de 17,5 millones", ha señalado.

Según ha indicado, "el sector puede afrontar su futuro con optimismo, se debe profundizar en el adecuado diseño de productos y comercializarlos correctamente y en interés de los inversores" y desde la CNMV tratarán de contribuir.

La jornada ha incluido la mesa redonda 'Adaptación, innovación y confianza. Retos actuales de la inversión colectiva', que ha contado con la participación del director corporativo de Operaciones en Trea AM, Ramón Cardil; el director de Negocio en Ibercaja Gestión, Miguel López; el director de Administración y Medios en Kutxabank Gestión, Jesús Pinilla, y el consejero delegado en Buy&Hold, Rafael Valera.

Posteriormente, la directora corporativa de Securities Services de Cecabank, Aurora Cuadros, ha abordado el papel estratégico del depositario en la ponencia 'Más que custodia: el rol estratégico del depositario' y la 'country head' de Cecabank en Luxemburgo, Brenda Bol, ha presentado el panel 'Luxemburgo, un aliado para el crecimiento de la industria'.

La jornada ha continuado con la mesa 'Inversión colectiva y distribución: diagnóstico desde el terreno', que ha reunido a la directora de Desarrollo y Transformación en CaixaBank Wealth Management, Laura Comas; el Regional Manager Iberia en Allfunds, Ignacio Izquierdo; el consejero delegado en Unicaja Asset Management, Emilio Mejía; y el consejero director general en Renta 4 Banco, Jesús Sánchez-Quiñones.

El presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, ha analizado 'Las instituciones de inversión colectiva y la composición del ahorro financiero de las familias españolas' resaltando que el aniversario de la Directiva de UCITS recuerda que "la confianza del inversor se construye sobre regulación sólida".

"Los fondos de inversión se han ganado ese prestigio gracias a estándares comunes, supervisión continua y transparencia reforzada. Si lo hacemos bien, y estoy seguro que así será, los fondos de inversión no solo seguirán creciendo, sino que se consolidarán como el instrumento central del ahorro de millones de personas y como un pilar clave del desarrollo económico español", ha señalado.

AUMENTAR LA INVERSIÓN MINORISTA

La clausura institucional ha corrido a cargo del subdirector general de Legislación Financiera del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, Sergio Escobedo, quien ha expuesto las iniciativas europeas en materia de ahorro e inversión, incluyendo la cuenta de ahorro e inversión y la etiqueta Finance Europe.

"Estamos aún lejos de los niveles de inversión minorista de otras jurisdicciones avanzadas y esto nos obliga a reflexionar sobre qué herramientas necesitamos para cerrar esa brecha. Ahí entran, precisamente, la cuenta de ahorro e inversión como medio para incrementar la participación de los ciudadanos en los mercados financieros y, mediante ello, incrementar su renta disponible futura, y la etiqueta Finance Europe, que aspira a canalizar financiación de forma estructural y a largo plazo hacia las empresas del Espacio Económico Europeo", ha señalado.