Cecilia Roth: "La política y la pandemia se han asociado para hacer mucho daño al cine"

La actriz argentina Cecilia Roth, que junto al intérprete cubano Jorge Perugorría han recogido este martes 12 de abril la Medalla de Oro de la Academia de Cine en Madrid, ha asegurado que la política y la pandemia de coronavirus "se hayan asociado para hacer mucho daño al cine".

"Hacer cine aquí en Argentina se ha convertido en algo muy caro y ha disminuido el interés desde las propias instituciones", ha señalado la protagonista de 'Martín (Hache)', quien ha lamentado el giro institucional desde el departamento de cine argentino. "Del cine viven muchas familias y que no haya apoyo de los Gobiernos de turno hace que se pierdan muchos trabajos", ha apuntado.

En esta misma línea, Perugorría también ha reconocido que el cine cubano "no está atravesando un buen momento" y ya "non hay dinero" para las producciones en esta país. Además, ha puesto sobre la mesa la caída de las coproducciones con España.

"Quiero aprovechar esto para reivindicar lo importante que ha sido el cine español para latinoamérica y las mayorías de películas han sido con coproducciones. Pero eso también ha disminuido porque hay menos interés o posibilidades y ojalá este premio sirva para reivindicarlo", ha señalado el actor de 'Fresa y chocolate'.

Este premio, que será entregado el próximo lunes 25 de abril por el presidente de la institución, Mariano Barroso, ha sido otorgado a un nutrido grupo de actores y actrices latinoamericanos que con sus interpretaciones han contribuido al cine español --Roth y Perugorría han sido elegidos en representación de todos ellos--.

Ambos actores han incidido en la importancia de las plataformas para el sector, aunque pendientes de la evolución de las salas de cine. "Las plataformas son una realidad, pero seguimos haciendo películas que no se ven en uno de los dos lados y eso no ha cambiado: es el talón de Aquiles del cine, la distribución", ha lamentado Perugorría.

Por su parte, Roth ha celebrado que con las plataformas "se esté llegando a mucha gente, aunque se opacan las salas". "Las plataformas necesitan contenidos y dependerá de nosotros que se puedan ver cosas interesantes. Ahora las hay, aunque no sé si son las primeras en las listas. Tampoco creo que lo serían en pantalla grande", ha resaltado.

Respecto a su actual situación y proyectos futuros, Roth se ha mostrado satisfecha con su carrera. "Nunca pienso en una fantasía que quiera cumplir o el deseo de trabajar con algún director. Solo pienso en el proyecto que vendrá y no tengo estrategias: haré lo que la vida traiga", ha afirmado.

Por su parte, Perugorría ha recordado cómo su papel en 'Fresa y chocolate' le abrió "muchas puertas" tanto en América como en España y eso le ha permitido seguir la trayectoria que ha querido. "Hay un momento en que quizás te llamen menos, pero siempre está el teatro", ha reivindicado.

Roth y el premio cervantes: "no era el momento"

Roth será la persona que acuda el próximo viernes 22 de abril a la entrega del Premio Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares en nombre de la galardonada Cristina Peri Rossi, quien no podrá acudir debido a su delicado estado de salud.

Pese a ser preguntada por esta cuestión, la actriz no ha querido aclarar la vinculación con la premiada escritora. "Se dijo algo que no tenía que haberse dicho y no era el momento, por lo que no quisiera contar nada antes de que esto suceda", ha señalado.