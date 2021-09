Cedo desvela su hoja de ruta para el crecimiento empresarial sostenido

Londres--(business wire)--sep. 20, 2021--

Cedo, uno de los mayores fabricantes de bolsas de residuos de plástico reciclado de Europa, ha desvelado hoy su hoja de ruta para el crecimiento empresarial sostenible. El plan está construido sobre tres pilares: las personas, el planeta y los productos, y ofrece objetivos desarrollados para proteger los recursos terrestres al tiempo que capta y cultiva el talento en el negocio.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210920005045/es/

Cedo CEO, Rik De Vos, says “Cedo is proud of our contribution to achieving the goals of sustainable business development outlined by the UN” (Photo: Business Wire)

“Nuestro plan se ha construido con un gran compromiso de todos los empleados de nuestra empresa”, ha comentado Rik De Vos, CEO de Cedo. “El camino hacia la circularidad no será fácil, pero he presenciado un cambio inmediato en la toma de decisiones y la priorización de medidas ahora que somos un negocio con un propósito. Estamos contribuyendo activamente en el debate normativo tanto en Europa como en Reino Unido para acelerar esta transformación, al tiempo que articulamos y comunicamos de manera proactiva y transparente. Lo que era un sueño se ha convertido en un gran viaje y me complace enormemente observar la respuesta a nuestra ambición de todo el mundo”, ha proseguido.

Las personas

Para servir mejor a los clientes y a los empleados, Cedo se compromete a involucrarse de manera activa con sus comunidades en los siete países en los que opera y a invertir como empleador y como miembro de la comunidad, así como apoyar activamente proyectos locales de medio ambiente, salud y bienestar.

Con su enfoque líder en la industria sobre sostenibilidad y las gratificantes oportunidades profesionales y de desarrollo, Cedo espera atraer talento nuevo y diverso a su plantilla de dos mil personas comprometidas con la sostenibilidad ambiental y la innovación. “Somos conscientes de que nuestro crecimiento económico como empresa solo podrá producirse con compañeros y comunidades valiosas, productos de alta calidad y un planeta sano. Nuestros pilares están alineados con estas creencias. El verdadero éxito sólo puede venir de la mano del progreso en las tres área”, ha expresado De Vos.

El planeta

Con respecto al planeta, la empresa se ha comprometido a lograr la neutralidad climática en todas sus operaciones mundiales para 2030, aumentando el uso de energías renovables y mejorando el uso de la eficiencia energética.

Cedo también mejorará su gestión del agua, con planes claros de seguimiento y mejora, al tiempo que reducirá el consumo total de agua en sus operaciones. La empresa pretende destinar cero residuos al vertedero y ya ha alcanzado este objetivo este año en el Reino Unido.

Los productos

Para lograr la circularidad, Cedo se ha comprometido a utilizar únicamente materiales reciclados, reciclables o sostenibles tanto en los envases como en el diseño de los productos. “Utilizaremos la herramienta de medición Circulytics de Ellen MacArthur Foundation y haremos un claro seguimiento de su progreso para convertirnos en una empresa circular”, ha manifestado Ton Emans, director de reciclaje de Cedo y presidente de Plastics Recyclers Europe. “Somos miembros de Ellen MacArthur Foundation y participantes de la iniciativa New Plastics Economy desde su creación en 2016 y, al trabajar juntos confiamos en poder hacer la transición de un modelo de negocio lineal a uno circular en los próximos años”, ha proseguido.

Cedo, que trabaja con clientes de 34 países y tiene en cuenta sus necesidades, pretende reducir drásticamente los plásticos en sus productos y centrarse mejor en el uso de las materias primas gracias a su proceso de ecodiseño, en que se selecciona la materia prima adecuada para cada producto y su ciclo de vida previsto. En el futuro, la empresa solo comprará a proveedores que cumplan sus normas éticas, medioambientales y sociales.

Todos estos pasos hacia el crecimiento sostenible de Cedo se medirán y compartirán en un nuevo informe totalmente transparente titulado Grow With Purpose (crecer con propósito), que se publicará cada año.

Respaldando nueve de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas

Además de exponer su enfoque empresarial, la hoja de ruta para el crecimiento empresarial sostenible de Cedo explica cómo trabajará para alcanzar nueve de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas: Objetivo 3. Salud y bienestar; Objetivo 5. Igualdad de género; Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico; Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura; Objetivo 12. Producción y consumo responsables, Objetivo 13. Acción por el clima; Objetivo 14. Vida submarina; Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres y Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

En julio de 2021, Cedo anunció que se encuentra a una cuarta parte de alcanzar su objetivo de 100% de energía renovable, con lo que se convertirá en una empresa neutra para el clima en 2030.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210920005045/es/

CONTACT: Para obtener más información y solicitar material visual o entrevistas:Miki Haines-Sanger

Golden Goose Communications

+44 7 900 690 574

miki@goldengoosepr.com

Keyword: united kingdom europe

Industry keyword: philanthropy other natural resources alternative energy energy natural resources environment retail foundation packaging chemicals/plastics manufacturing home goods

SOURCE: Cedo

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 09/20/2021 03:00 am/disc: 09/20/2021 03:01 am

http://www.businesswire.com/news/home/20210920005045/es