CeeDee Lamb de Cowboys regresará 10 días después de conmoción, sin perderse un partido

FRISCO, Texas, EE.UU. (AP) — CeeDee Lamb parece estar listo para regresar tras una conmoción cerebral, sin perderse un partido con los Cowboys de Dallas, quienes recibirán a Minnesota diez días después de que su receptor estelar abandonó el duelo que perdieron en Detroit.

Lamb participó plenamente en la práctica y habló con los periodistas el jueves, dos señales claras de que estará en el campo la noche del domingo sin perderse un partido mientras los Cowboys (6-6-1) intentan mantener vivas sus esperanzas de playoffs.

Dallas está detrás de Filadelfia por un juego y medio, con cuatro por disputar en la División Este de la Conferencia Nacional, mientras que los Vikings (5-8) están al borde de la eliminación de la postemporada.

Lamb, elegido All-Pro en 2023, dijo que técnicamente todavía estaba en el protocolo de conmociones cerebrales.

“Ha habido mucho trabajo ocular y disciplina ocular, tratando de, supongo, frustrarme esencialmente para ver si tengo algún residuo de la conmoción,” dijo Lamb. “Y no he tenido ningún tipo de síntomas. En cuanto a mí ahora, ha sido mucho descanso, para ser honesto. Hago todo, sabiendo mis requisitos, adelantándome a todo, especialmente con los dos o tres días extra que tuvimos libres. Siento que eso fue importante”.

Lamb se lesionó en la segunda mitad del encuentro que Dallas perdió por 44-30 ante los Lions el 4 de diciembre, cuando su casco golpeó fuerte el césped fuera del terreno, en su intento de atrapar un pase en la zona de anotación.

El jugador de 26 años pareció experimentar la extensión antinatural de los antebrazos y dedos típica de una conmoción, en los segundos posteriores a un trauma en la cabeza, conocida como la respuesta de esgrima. El mariscal de campo Dak Prescott corrió a su lado, y el propietario Jerry Jones dijo en su programa de radio un día después que la escena de Lamb tendido lo asustó.

La perspectiva de que Lamb regrese tan rápidamente no preocupa a Prescott.

“Cero preocupación,” dijo el mariscal de campo. “Obviamente hubo cierta urgencia para ayudarlo entonces, pero luego, cuando llegué allí, casi estaba de vuelta. Le dije, ‘¿Estás bien?’ Y él dijo, ‘Sí’. Estaba de vuelta el lunes, haciendo cosas ligeras y ejercitándose. Desde ahí, estaba optimista en la forma en que respondería, y ha estado genial.”

Lamb dice que los jugadores de fútbol americano no pueden preocuparse por cuándo se van a lesionar de nuevo, ni siquiera cuando se trata de la cabeza.

“Tienes que salir ahí primero y hacer tu juego y no pensar demasiado en ello,” dijo Lamb. “Me he lesionado un par de veces, y no me detengo en eso. Me he golpeado la cabeza un par de veces. No me detengo en eso. Tienes que seguir adelante. Es parte del juego. Por eso jugar al fútbol americano es muy importante, y por eso cuidar de tu cuerpo es aún más importante.”

Lamb ya tenía seis recepciones para 121 yardas cuando salió del partido en Detroit. Ha registrado al menos 100 yardas mediante recepción en cinco de nueve juegos, excluyendo una derrota ante Chicago cuando se torció un tobillo la primera vez que tocó el balón. Esa lesión dejó a Lamb fuera por tres compromisos.

Lamb dijo que recordaba todo desde el momento en que su casco golpeó el césped. Vio la repetición de la jugada porque estaba “por todo mi teléfono.”

“Fue un momento surrealista para mí y realmente fue sólo una experiencia rápida,” dijo Lamb, quien mostró frustración en la línea lateral porque no se le permitiría regresar. “Fue una oportunidad para que yo madurara. Fue una oportunidad para que yo sepa que este juego podría serme arrebatado en cualquier momento.”

