CeeDee Lamb recibe fuerte golpe de un árbitro mientras estaba en la banda del campo

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — CeeDee Lamb recibió un fuerte golpe y cometió además una infracción en el partido inaugural de pretemporada de los Cowboys de Dallas, a pesar de que el receptor estrella no estaba jugando.

Un árbitro que corría se estrelló directamente contra la espalda de Lamb cuando el receptor, que ha sido seleccionado cuatro veces para el Pro Bowl, se acercó demasiado al campo durante el segundo cuarto del partido de los Cowboys contra los Rams de Los Ángeles en el SoFi Stadium el sábado por la noche.

El incidente resultó en una penalización de 15 yardas para Dallas por hacer contacto con un oficial.

Vestido con ropa de calle, Lamb estaba observando el pase profundo de Joe Milton a Jonathan Mingo y señalando a sus compañeros mientras se encontraba en la pintura blanca al borde de la línea lateral. El árbitro estaba siguiendo la jugada mientras corría y no vio a Lamb, a quien derribó con un fuerte golpe en la espalda.

Lamb se levantó sin aparentes efectos negativos, riéndose con sus compañeros acerca de la colisión. Aun así, Dallas fue sancionado por conducta antideportiva, lo que restó 15 yardas a la ganancia de 51 de los Cowboys por la interferencia de pase del back defensivo de Los Angeles, Shaun Jolly, sobre Mingo.

Lamb, Dak Prescott, George Pickens y la mayoría de los jugadores clave de los Cowboys no estaban participando en el duelo de apertura de pretemporada.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.