Ceferin rechaza el proyecto del Mundial cada dos años propuesto por la FIFA: "Es imposible"

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se√Īal√≥ este jueves que el proyecto propuesto por la FIFA de celebrar el Mundial cada dos a√Īos pronto estar√° "fuera de la mesa", porque es "imposible para todos", asunto que "siguen discutiendo", insinuando que los dos organismo estar√≠an cerca de alcanzar un acuerdo respecto a este asunto.

"Discutimos con la FIFA regularmente y el Mundial cada dos a√Īos es imposible para todos en el f√ļtbol. Me alegro de que ahora la FIFA tambi√©n se d√© cuenta. Todav√≠a estamos discutiendo, habl√© con el presidente de la FIFA ayer y lo admitimos absolutamente, no podemos decir que el f√ļtbol en otros continentes no se puede desarrollar, pero debemos estar alineados. No se deber√≠a perjudicar a las federaciones europeas y sudamericanas", expres√≥ Ceferin en la Cumbre de Negocios del F√ļtbol del Financial Times.

El m√°ximo dirigente del f√ļtbol europeo insisti√≥ en que, en la actualidad, celebrar el Mundial cada dos a√Īos es un tema que est√° "fuera de la mesa" en las reuniones entre UEFA y FIFA. "Estamos discutiendo y queremos ayudar. No podemos decir que el f√ļtbol europeo es f√ļtbol europeo y no permitimos nada m√°s", a√Īadi√≥.

"Ese nunca fue nuestro enfoque y no lo será en el futuro. Estamos discutiendo, no creo que sea correcto, pero estoy seguro de que llegaremos a una solución muy pronto con la FIFA", explicó.

Ceferin sugiri√≥ que esta soluci√≥n podr√≠a ser enfrentar al ganador de la Eurocopa con el vencedor de la Copa √Āmerica, convirti√©ndolo en un evento fijo en el calendario internacional. As√≠, el pr√≥ximo 1 de junio, en Londres, se disputar√° un Italia-Argentina, bajo el nombre Finalissima, y organizado por la UEFA y la CONMEBOL.

"Creo que es algo muy bueno e interesante que las dos confederaciones, las √ļnicas que ganaron las copas, jueguen un partido entre s√≠. Muchas de nuestras grandes federaciones y tambi√©n las sudamericanas quieren jugar m√°s partidos entre unos y otros y tiene sentido. Estamos tratando con la FIFA c√≥mo lo har√≠amos y si ser√≠a juntos. Probablemente s√≠", se√Īal√≥ Ceferin.