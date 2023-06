Celaya Tequila y New Story forman una alianza para construir casas en Jalisco, México

Los ángeles--(business wire)--jun. 22, 2023--

Celaya Tequila, la empresa prémium de fabricación a pequeña escala de tequila que fundaron los hermanos Matt y Ryan Kalil, se complace en anunciar esta alianza solidaria con New Story, una organización sin fines de lucro cuyo objetivo mundial es erradicar la indigencia.

Celaya Tequila announces partnership with New Story (Graphic: Business Wire)

A través de esta alianza única con New Story, Celaya Tequila podrá donar una porción de los ingresos que recibe por cada botella que se vende a un proyecto de vivienda económica en Jalisco, México. La iniciativa busca hacer que el acceso a una propiedad o a un terreno sea más económico para aquellas familias vulnerables que viven en todo Jalisco, en el corazón de la industria del tequila.

La alianza de Celaya Tequila con New Story ayudará a que muchas familias puedan acceder a viviendas de calidad en Jalisco, ya que el mercado de las viviendas no tiene en cuenta a este sector, que no puede acceder a una vivienda segura ni alcanzar su máximo potencial. Dentro de este sector de familias, se encuentran los cultivadores de agave, los trabajadores de las destilerías y la comunidad de Jalisco, en general.

“A pesar del éxito multimilmillonario de la industria del tequila en todo el mundo, las cosas no han cambiado demasiado para los habitantes de Jalisco. Ese es el motivo por el cual nos alegra tanto esta alianza con New Story para construir nuevos hogares en la región" señaló el cofundador de Celaya, Matt Kalil.

Desde que se fundó el proyecto en el año 2014, New Story ha podido ayudar a más de 15.000 personas para que obtengan una vivienda segura y económica en Bolivia, El Salvador, México y Haití. Con tecnologías de impresión 3D y materiales de avanzada y ecológicos, como Lavacrete, New Story planea haber repercutido en un millón de personas para el año 2030. Para cumplir este ambicioso objetivo, las organizaciones se valen de innovaciones, inversiones y alianzas para poder construir un mercado de viviendas más inclusivo en América Latina.

"La industria del tequila no sería lo que es hoy sin la comunidad creativa de Jalisco. Lamentablemente, muchas de las familias que crean el mejor tequila del mundo no tienen el derecho humano básico de habitar en una vivienda adecuada. Es un honor para nosotros aliarnos con Celaya Tequila para cambiar esta realidad" manifestó el director ejecutivo de New Story, Brett Hagler.

El cofundador de Celaya Tequila, Ryan Kalil, apuntó: "No nos queremos olvidar de las personas de Jalisco ni de su dedicación de excelencia. Nuestros amigos de New Story nos están dando la mejor oportunidad para retribuir en estas comunidades, a través de estas vías fundamentales".

Para obtener más información sobre esta emocionante alianza, visite la página de New Story haciendo clic aquí y la de Celaya haciendo clic aquí.

