Celebra estas fiestas con ofertas especiales en juegos digitales para Nintendo Switch durante las Ciberofertas

¡Volvieron las Ciberofertas de Nintendo! Date un gusto (o consiente a los tuyos) con descuentos en una enorme selección de juegos digitales para las consolas de la familia Nintendo Switch. Desde hoy y hasta el 04 de diciembre a las 23:59 (horario del Pacífico), encontrarás grandes ofertas en juegos digitales seleccionados, como Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold Edition, Cult of the Lamb, Assassin’s Creed The Ezio Collection y decenas de otros juegos más para disfrutar durante las fiestas.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221121005248/es/

Treat yourself (or your loved ones) to savings on a huge selection of digital games for the Nintendo Switch family of systems from now until Dec. 4 at 11:59 p.m. PT. (Graphic: Business Wire)

Con las compras digitales, los miembros de My Nintendo pueden obtener puntos de oro* de My Nintendo. Los puntos de oro se obtienen en base al monto que pagaste (excluyendo impuestos y los puntos o descuentos utilizados). Si cuentas con una suscripción de pago a Nintendo Switch Online + Paquete de expansión, hasta podrás obtener el doble de puntos de oro durante esta oferta**. Después podrás canjear tus puntos de oro para adquirir otros juegos digitales elegibles, contenido descargable**, suscripciones a Nintendo Switch Online y más.

Para ver la lista completa de juegos en oferta, compra en línea en Nintendo.com o en Nintendo eShop desde tu consola Nintendo Switch.

Los t√≠tulos destacados de las Ciberofertas de este a√Īo incluyen:

Juego

Descuento

Assassin’s creed the ezio collection

50 %

Astral chain

30 %

A-Train: All Aboard! Tourism

30 %

Bravely default ii

30 %

Capcom Fighting Collection

25 %

Castlevania Advance Collection

40 %

Cult of the Lamb

20 %

Dark Souls: Remastered

50 %

Deadly Premonition 2: A Blessing In Disguise

50 %

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

40 %

Disney Dreamlight Valley

15 %

Disney Dreamlight Valley ‚Äď Ultimate Edition

25 %

Dragon ball z: kakarot + a new power awakens set

50 %

EA SPORTS FIFA 23 Nintendo Switch Legacy Edition

55 %

Fire Emblem: Three Houses

30 %

Fire Emblem: Three Houses ‚Äď Expansion Pass

30 %

Fire Emblem: Three Houses + Expansion Pass Bundle

30 %

Grand Theft Auto: The Trilogy ‚Äď The Definitive Edition

50 %

Kirby Star Allies

30 %

Layton‚Äôs mystery journey: katrielle and the millionaires‚Äô conspiracy ‚Äď deluxe edition

40 %

Luigi’s Mansion 3

30 %

Luigi‚Äôs Mansion 3 ‚Äď Multiplayer Pack

30 %

Luigi’s Mansion 3 + Multiplayer Pack Set

30 %

Mario Tennis Aces

30 %

Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold Edition

22 %

Marvel ultimate alliance 3: the black order

30 %

MONOPOLY Madness

67 %

Nba 2k23

55 %

Neon white

20 %

New Super Mario Bros. U Deluxe

30 %

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom PRINCE’S EDITION

67 %

No More Heroes 3

50 %

Rabbids: Party of Legends

50 %

Return to Monkey Island

10 %

Ruined King: A League of Legends Story

50 %

SNK HEROINES Tag Team Frenzy

40 %

Sonic Colors: Ultimate

50 %

Sonic Origins

50 %

Sonic Origins Digital Deluxe

50 %

STAR WARS: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords

25 %

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

30 %

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

30 %

The Elder Scrolls V: Skyrim

50 %

The Jackbox Party Pack 8

35 %

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

30 %

Travis Strikes Again: No More Heroes

50 %

Para más información sobre todo lo que Nintendo tiene para ofrecer en esta época de fiestas, visita https://www.nintendo.com/holiday/deals/.

*Los puntos de oro se obtienen en base al monto que pagaste (excluyendo impuestos y los puntos o descuentos utilizados) y no tienen valor monetario. Se requiere una cuenta Nintendo para recibir y canjear los puntos de My Nintendo. Aplican términos. https://accounts.nintendo.com/term_point.

**Oferta válida del 01/11/22 al 31/01/23. Para ser eligible para los puntos de oro de My Nintendo promocionales se requiere una suscripción de pago a Nintendo Switch Online + Paquete de expansión a más tardar el 31 de enero de 2023 a las 23:59 (horario del Pacifico). Los puntos de oro de My Nintendo serán distribuidos en febrero de 2023.

***Se requiere la versión completa del juego para usar el contenido descargable. Se vende por separado.

Nota a los editores: Los materiales de prensa de Nintendo est√°n disponibles en https://press.nintendo.com, un sitio protegido con contrase√Īa. Para obtener la informaci√≥n de inicio de sesi√≥n, reg√≠strense en el sitio.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20221121005248/es/

