Celebran a Egan Bernal en su ciudad natal tras ganar el Giro

ZIPAQUIRÁ, Colombia (AP) — La nave central de la Nueva Catedral de Sal de Zipaquirá, una pequeña ciudad ubicada a 45 kilómetros al noreste de Bogotá, se vistió de rosado con motivo del homenaje el sábado al campeón del Giro de Italia, Egan Bernal.

El recinto se encuentra en una mina de sal a 180 metros bajo tierra

Los líderes y los campeones del Giro de Italia lucen camiseta rosa.

“Quiero hacerle la entrega de la camiseta rosada a toda Colombia. Sé el momento difícil y complicado que estamos pasando y quiero aportar algo positivo”, dijo Bernal.

El ciclista de 24 años mencionó la pandemia de coronavirus, que ha causado 113.523 decesos y más de 3 millones de contagios en el país, así como las siete semanas de protestas por la situación social que azota Colombia.

“Espero que disfruten y seguiré dando lo mejor de mí para compartir más momentos de felicidad con todos ustedes”, agregó el astro del equipo INEOS.

Bernal y su novia María Fernanda Gutiérrez regresaron a Colombia el jueves, dos semanas después de lo previsto debido a que dio positivo a COVID-19. Posteriormente, viajaron a Zipaquirá, donde se crío el ciclista y aún reside su familia.

La pareja permaneció en cuarentena en su casa de Mónaco y tras dar negativo a la enfermedad y haberse recuperado, viajó a la Ciudad del Vaticano para reunirse con el papa Francisco.

El encuentro se realizó el miércoles en el patio de San Dámaso y Bernal le obsequió una bicicleta blanca y azul, los colores de la bandera de Argentina, y con el escudo del Vaticano. Es el mismo modelo con el que triunfó en el Tour de Francia y el Giro. También le entregó una camiseta rosa.

El agasajo a Bernal se cumplió con un severo protocolo sanitario debido a la pandemia y solo acudieron invitados y los medios.

El homenaje posterior a la victoria en el Tour de Francia de 2019 fue un evento multitudinario en el parque principal de Zipaquirá.

“Para nadie es un secreto que después que gane el Tour del 2019, con solo 22 años, pasé un momento difícil en mi vida. El sentir que estaba en lo más alto del ciclismo mundial y al año siguiente me retiré llevando el número uno por un problema físico, fue realmente muy duro”, recordó. Abandonó el evento en la etapa 17 afectado por severos dolores en la espalda.

Bernal puso fin con el suspenso sobre su participación en la Vuelta a España y confirmó que participará en la carrera programada del 14 de agosto al 5 de septiembre.

“Voy a la Vuelta, no sé en qué condiciones y me gustaría ganarla algún día”, indicó. “Ganar la triple corona es una buena oportunidad y no sé si lo pueda hacer este año pero es uno de mis objetivos”, puntualizó.

