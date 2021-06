CELEBRE A LOS GRANDES PAPÁS ESTE DÍA DEL PADRE CON INCREÍBLES REGALOS DE MACY'S

Nueva york, ny--(business wire)--jun. 16, 2021--

Este Día del Padre, celebre el estilo y las pasiones únicas de Papá con los mejores regalos de Macy's, el destino de regalos definitivo. Si Papá es un barman experto, un hombre con estilo que sigue las últimas tendencias o es un creador de espacios para disfrutar del patio de su hogar, la variedad de regalos de Macy's, desde los artículos de ultra-lujo hasta regalos de menos de $100, $ 50 y $ 25, hace más fácil que nunca el poder sorprender a Papá en su día. Descubra grandes regalos para el Papá perfecto, el nuevo Papá, una figura paterna y también para el Abuelo con la selecta Guía de regalos de Macy’s Para el Día del Padre. Esta guía para los regalos del Día del Padre ayuda a los clientes a explorar fácilmente las opciones emocionantes y encontrar regalos que le encantarán de la moda, el hogar y el aseo, desde lo inesperado hasta sus marcas y gadgets favoritos, presentados por categoría.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210616005913/es/

Celebre A Los Grandes Papás Este Diá Del Padre Con Increíbles Regalos De Macy’s; Set de Piyamas de la marca Club Room “The Best Dad”, $40.00 (Photo: Business Wire)

“Nuestras figuras paternas traen mucho amor y alegría a nuestras vidas y el Día del Padre es el momento perfecto para celebrar todo lo que hacen y mostrar aprecio con regalos bien pensados que amplifican su estilo personal", dice Durand Guion, vicepresidente de la Oficina de Moda de Macy's.

Dar. Amar. Creer.

Esta primavera, el comercial del Día del Padre de Macy's celebra la emoción en dar el regalo perfecto y el amor que crea al entregarlo. Desde ser el hombro en el que apoyarse hasta crear momentos familiares memorables y ser una fuente de ánimo, el anuncio explora los muchos roles que Papá desempeña en la familia.

Grandes Regalos en Cada Precio

$25 y menos

$50 y menos

$100 y menos

Regalos de Lujo

Tienda de Vinos Macy’s “Macy’s Wine Shop”

¿Es Papá un conocedor del vino? Regálele una selección de vinos de los mejores viñedos del mundo de la Tienda de Vinos Macy’s. Además, con la entrega dentro de dos o tres días, ordenar sus vinos favoritos es rápido, conveniente y perfecto para un regalo de última hora. Justo a tiempo para las celebraciones del Día del Padre, la Tienda de Vinos Macy's ofrecerá un 30 por ciento de descuento en todo el sitio hasta el 25 de junio con el código FD30. Descubra un surtido superior de vinos y paquetes preseleccionados en macyswineshop.com.

Íconos de Estilo “Icons of Style”

Para esos Papás que marcan tendencia, hay que regalarles piezas de moda de las colecciones de Macy's Icons of Style “Íconos de Estilo”. Las colecciones Allen Onyia for I.N.C. International Concepts y Ouigi Theodore for Sun + Stone cuentan con piezas fabulosas que seguramente estilizarán la moda de Papá. Disponible en macys.com y en ubicaciones selectas de Macy's, estas piezas de edición limitada serán elementos básicos en el armario de Papá.

manscaped

Ayude a Papá a lucir lo mejor posible con regalos de MANSCAPED. Una línea especialmente diseñada para hombres, la gama de productos incluye navajas con ingeniería de precisión que se pueden usar dentro o fuera de la ducha, además de lociones hidratantes y tónicos para el cuidado y la higiene debajo de la cintura para ayudar en la rutina de aseo del Papá.

the park

Para los Papás “cool” que aman lucir los últimos estilos de las mejores marcas, presentamos "The Park", una experiencia de inmersión de compra digital que muestra la moda masculina de vanguardia de pies a cabeza con ropa, accesorios, zapatos y más. Ayúdelo a descubrir nuevas marcas y comprar estilos selectos en macys.com/thepark.

Estilista Personal “Personal Stylist”

Con citas virtuales y en persona, los estilistas personales de Macy's están listos para ayudar a encontrar los regalos adecuados para cada Papá en la familia. Además, estos expertos en compras pueden ayudar a que este Día del Padre sea muy especial al encontrar artículos de entretenimiento para el hogar. Para hacer una cita, visite macys.com/personalstylist.

Las tarjetas de Regalo de Macy's Siempre Quedan Bien

¿Le es difícil encontrar el regalo adecuado? Con una tarjeta de regalo de Macy's, Papá puede darse un gusto a sí mismo, como y cuando quiera. Compre en la tienda o envíe a Papá una tarjeta de regalo electrónica de macys.com/giftcards.

Obtenga Grandes Regalos a Su Manera

Macy's tiene las opciones de envío y de recoger para cumplir con cualquier agenda de tiempo, lo que hace que comprar el regalo perfecto para Papá sea más fácil que nunca. Ordene antes del 15 de junio en macys.com con envío estándar para obtener regalos para el Día del Padre. ¿Necesita un regalo rápido? Ordene en línea o en la aplicación de Macy's y elija la tienda o la opción de recoger en la acera de su tienda Macy’s más cercana. Los clientes de Macy's también pueden utilizar el servicio a demanda “on demand” de entrega en el mismo día, con tecnología de DoorDash en selectas ubicaciones.

Acerca de Macy’s

Macy’s es la Tienda Departamental de América. Durante más de 160 años, Macy’s, la marca minorista más grande de Macy’s, Inc., ha servido a generaciones en cada etapa de sus vidas. A través de una experiencia de compras digitalmente impulsada por macys.com, nuestra galardonada aplicación móvil y una red nacional de tiendas, los clientes de Macy’s vienen a nosotros en busca de moda, valor, y productos de alta calidad. Estamos orgullosos de nuestra herencia y del papel único que desempeñamos en la cultura y la tradición estadounidenses. Celebramos ocasiones grandes y pequeñas, y hemos creado décadas de experiencias memorables a través del evento de juegos artificiales cada 4 de julio “Macy’s 4th of July Firewors®”, y el desfile del Día de Acción de Gracias, “Macy’s Thanksgiving Day Parade ®”, así como espectaculares desfiles de modas, eventos culinarios, y presentaciones de celebridades. Con el apoyo colectivo de nuestros clientes y colegas, Macy’s contribuye a hacer la diferencia en cada mercado al cual servimos, apoyando a organizaciones de caridad locales y nacionales a través de nuestra aportación financiera y el servicio de voluntarios. Con la moda, el valor y la celebración como nuestra guía, Macy’s hace que la vida brille más para nuestros clientes, colegas y comunidades. Para más información por favor visite macysinc.com.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210616005913/es/

CONTACT: Erica White, Relaciones con Medios de Macy’s

erica.white@macys.comGabrielle Baum, Relaciones con Medios de Macy’s

gabrielle.baum@macys.com

Keyword: new york ohio united states north america

Industry keyword: home goods cosmetics retail women seniors online retail luxury other retail men department stores wine & spirits hispanic specialty family consumer fashion

SOURCE: Macy’s

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 06/16/2021 02:37 pm/disc: 06/16/2021 02:37 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20210616005913/es

AP